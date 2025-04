Cangelosi a caccia del primo gol in trasferta. Otto reti al "Curi", zero nelle tre fuori casa

Il Perugia di Vincenzo Cangelosi in trasferta non ha fatto male. Non ha ancora vinto ma ha retto l’urto della Ternana, ha sfiorato il pareggio in casa dell’Entella (che ha segnato solo nei minuti di recupero) ed è uscita con un pareggio dalla gara con il Milan Futuro. Una cosa però balza all’occhio: l’ultimo gol del Perugia in trasferta è arrivato prima dell’avvento di Cangelosi sulla panchina del Grifo, a Lucca con Lamberto Zauli e con la firma di Matos. Sono otto le reti realizzate al Curi in quattro partite, con una media di due a gara, zero invece quelle realizzate in trasferta nelle tre gare. Un dato che andrà sicuramente cancellato, magari a partire dalla prossima gara, sabato sul campo dell’Arezzo contro l’ex Cristian Bucchi. L’allenatore biancorosso, anche in vista di un possibile ingresso ai play off, ha bisogno assolutamente di trovare la soluzione migliore. "Ci vuole coraggio", ha spiegato più volte.

Il Perugia affronta una squadra che dall’arrivo di Bucchi non ha mai pareggiato: quattro vittorie e quattro sconfitte lo score del tecnico in amaranto. E sempre lo stesso trend ritorna quando si parla dei precedenti di Bucchi contro il Grifo. In questo caso sono tre i successi dell’allenatore e tre le cadute. Il primo doppio incrocio da ex è precedente alla sua avventura sulla panchina del Perugia (2016-2017), in C ed è stata decisamente negativo per Bucchi: il suo Gubbio, nel 2013-2014 infatti perse 2-1 al Curi all’andata e 5-0 al Barbetti al ritorno. Doppia rivincita nella stagione 2018-19 in B. Alla guida del Benevento il tecnico romano riuscì a battere il Perugia sia al Vigorito che al Curi: 2-1 all’andata in terra campana; 4-2 al ritorno in Umbria. La terza vittoria Bucchi l’ha ottenuta il 28 settembre 2019 quando, in B, il suo Empoli rifilò un netto 3-0 al Perugia di Oddo. L’ultimo precedente è quello datato 10 settembre 2022 quando il Grifo guidato da Castori riuscì ad avere la meglio di misura sull’Ascoli di Bucchi. Al Curi decise il match la rete firmata da Strizzolo al 42′ minuto.