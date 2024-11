Canottieri Limite sul podio. Oro, bronzo e tanti sorrisi

Due medaglie e altre ottime prestazioni per la Canottieri Limite al recente campionato italiano di fondo andato in scena a San Giorgio di Nogaro in provincia di Udine. Il risultato più prestigioso lo ha colto Zeno Rizzo, che ha conquistato un’altra importante medaglia a livello nazionale vincendo con ben trenta secondi di vantaggio il doppio cadetti misto con un atleta di Pontedera. Si sono invece messi al collo il bronzo Mattia Carboncini e Matteo L’Ala, che hanno chiuso la gara del Due senza Under 17 sui sei mila metri con il terzo miglior tempo, mostrando un buon potenziale in vista del loro secondo anno in questa categoria. Due ottimi risultati, quindi, che in casa limitese si augurano possano proseguire anche il prossimo anno quando questi atleti faranno il loro debutto nelle categorie agonistiche.

Tornando alla trasferta in Friuli Venezia Giulia podio mancato per un soffio invece da parte di Rebecca Lensi ed Emma Luchetti, le quali nel Due senza Under 17 femminile hanno tagliato il traguardo al quarto posto a pochi secondi dalla medaglia di bronzo. Soltanto un’ottava piazza infine per il Due senza Under 19 di Leonardo Sostegni e Tommaso Laganà, che non essendo ancora nello stato di forma ideale non hanno potuto dimostrare il loro reale valore. Ottimo quindi ancora una volta il lavoro svolto dai tecnici Lorenzo Carboncini, accompagnatore nella trasferta friulana, Matteo Borsini e Paolo Zucchi, allenatore quest’ultimo del settore giovanile da dove sta emergendo il talento di Rizzo.