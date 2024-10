Carrarese Cicconi si gode il gol da tre punti: "Il risultato un premio per il lavoro di squadra"

La prima, attesissima, vittoria esterna della Carrarese porta la firma di Manuel Cicconi. L’esterno mancino di Como non era riuscito a trovare il gol nelle precedenti 6 partite giocate da titolare (la prima giornata l’aveva saltata per squalifica) e paradossalmente c’è riuscito nell’unica volta in cui è entrato dalla panchina. Da subentrante forse è sceso in campo con meno pressione o con quel pizzico di cattiveria in più e magari ha trovato anche avversari un po’ più stanchi. Fatto sta che si è prodotto in uno di quegli inserimenti che sono una delle peculiarità del suo repertorio ed ha trafitto il portiere con un preciso colpo di piatto al volo.

"Sono felice per il gol ma soprattutto per la vittoria che aspettavamo da diverse partite – ha esternato il "Cicco" che si è soffermato solo sulla squadra lasciando in secondo piano la propria prodezza -. Abbiamo fatto un’ottima gara contro una squadra molto forte e ben organizzata tatticamente. Siamo stati in grado di mettere da subito in difficoltà il Frosinone grazie ad un approccio propositivo e senza mai rinunciare alla nostra identità". Il successo ottenuto a Frosinone è il frutto di un impegno costante e di una squadra che è andata avanti per la sua strada senza mai scoraggiarsi.

"Questo gruppo lavora duramente durante la settimana, e anche se, spesso, in questo avvio di campionato – sottolinea il giocatore - ed abbiamo mancato l’appuntamento con i punti per disattenzioni o semplice sfortuna. Stavolta, senza dubbio, gli episodi sono girati dalla nostra parte ma noi abbiamo voluto fortemente prenderci questi tre punti dando tutto noi stessi".

La vittoria consente, stavolta, alla Carrarese di approcciarsi alla sosta del campionato con uno stato d’animo finalmente sereno. "Adesso ci riposeremo qualche giorno – conclude Cicconi - poi torneremo a lavorare con la stessa mentalità che ci ha contraddistinto in queste settimane, consapevoli che la stagione sarà ancora lunga e ricca di difficoltà".

L’ultimo pensiero del laterale lombardo, che ormai conosce benissimo l’ambiente essendo al suo terzo anno in azzurro, è per la tifoseria carrarina ed in particolare per i 215 arrivati al "Benito Stirpe".

"Ci tengo a ringraziare i nostri tifosi: hanno fatto un lungo viaggio anche stavolta spingendoci per tutti i novanta minuti e dandoci un costante supporto che ci consente di continuare, a prescindere dal risultato, a sfruttare l’effetto entusiasmo che sempre ci trasmettono".

Gianluca Bondielli