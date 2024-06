Carrarese Countdown per i lavori allo stadio. Via alla preparazione il 13 luglio a Pontremoli

Sono giorni di quiete in casa Carrarese, fra il calciomercato, che ancora deve prendere il via e che fino ad ora vive di voci più o meno concrete, e i lavori allo stadio in vista della prossima stagione. Per questi ultimi non è ancora stata annunciata una data ufficiale di avvio del cantiere, ma non dovrebbe mancare molto, data la scadenza fissata per il 30 settembre dal direttore sportivo Iacopo Pasciuti. Se tale data fosse rispettata (il diesse spera "si possa anticipare di qualche tempo") i tifosi azzurri dovrebbero iniziare a godersi la Serie B “a casa propria“ a partire dalla settima giornata, che si giocherà nel weekend del 4-6 ottobre. Il fischio d’inizio al campionato è programmato per il fine settimana successivo a Ferragosto, 8 settimane prima della fine di settembre, ma fra il 2 e il 10 settembre ci sarà la sosta Nazionali, che sospenderà i campionati per un turno.

Nel frattempo i ragazzi di mister Calabro si godono gli ultimi periodi delle vacanze estive prima di tornare al lavoro il 13 luglio a Pontremoli, quando dovrebbe prendere il via la preparazione alla prossima stagione. In questi giorni di pausa, il tecnico ha fatto ritorno nel suo Salento con la propria famiglia. Ritorno a casa anche per Julian Illanes, volato a Cordoba, sua città natale, mentre l’altro argentino, Nicolas Schiavi, ha preferito trascorrere in Giappone il suo periodo lontano dai campi in compagnia della moglie. Estate italiana per Riccardo Palmieri, che con la fidanzata è scappato a Capri; Emanuele Zuelli ha invece scelto gli amici per godersi il bel mare delle Bahamas. Messico e nuvole per Manuel Cicconi, a Tulum con la fidanzata, ma vacanze vista mare anche per Nicolò Belloni, che ha optato per Ibiza, Giuseppe Panico, in giro per l’isola di Rodi, e Simone Zanon, in viaggio in Tailandia. Visita a New York per Matteo Di Gennaro e compagna, con Alessandro Capello che sui social ha raccontato di aver realizzato "il proprio sogno" di un safari nei deserti della Namibia.

Grandi eventi, invece, a casa Coppolaro. Il difensore ha infatti annunciato sul proprio profilo Instagram di aver fatto la proposta, con tanto di anello, alla compagna Anna, che ha risposto con il fatidico "sì".