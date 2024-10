Carrarese Cresce l’attesa per la ’prima’. Si preannuncia uno stadio tutto esaurito

Si preannuncia uno stadio dei Marmi esaurito per la gara inaugurale del rinnovato impianto sportivo apuano che potrà finalmente ospitare la prima partita della Carrarese in serie B, categoria dalla quale la società mancava da 76 anni. Ieri si è tenuta la riunione del GOS (Gruppo Operativo di Sicurezza) dalla quale non sono emerse particolari criticità. Si attende la stima esatta della capienza che verrà fornita nelle prossime ore ma che va oltre le 4000 presenze in linea con quella che era stata concessa in deroga nella finale play off di pochi mesi fa. Il settore ospiti, che può contenere 620 spettatori, è già sold out a livello di richieste.

Per quanto riguarda la caccia al biglietto a Carrara, invece, ci sono state delle difficoltà ieri sul sito di ticketone che è andato in tilt per qualche ora a causa dei troppi accessi simultanei. Sta andando discretamente anche la campagna abbonamenti alle 15 gare interne (che a questo punto non includerà il derby con lo Spezia per il quale verrà indetta la "giornata azzurra").

C’è tanto trasporto in città per questo riavere la Carrarese in casa. Un entusiasmo che è percepibile anche all’interno del gruppo squadra e della società. Per certi versi potremmo dire che il vero campionato degli azzurri potrebbe iniziare domenica. Questo non per minimizzare il percorso comunque apprezzabile fatto sinora dai marmiferi ma per sottolineare l’importanza di poter tornare nella propria casa sia a livello logistico e di preparazione settimanale delle gare che per l’indubbio peso del fattore campo che nelle ultime stagioni ha reso lo stadio dei Marmi un fortino difficilmente espugnabile.

Questo pomeriggio Antonio Calabro tornerà a parlare nella conferenza stampa pre-partita e potrà dar conto delle sensazioni e dell’aria che si sta respirando nel quartier generale azzurro. A livello di squadra l’unica assenza sicura per domenica rimane quella dell’attaccante Stiven Shpendi. Anche il Mantova lamenta una sola defezione, quella del terzino destro Radaelli che tornerà disponibile soltanto dal match successivo.

I virgiliani sono anche loro una matricola del campionato ma hanno approcciato molto bene la serie B pur con una discrepanza di rendimento tra gare interne ed esterne. La squadra di mister Possanzini, che a Carrara non sarà in panchina in quanto squalificato, dovrà provare a sfatare al "Dei Marmi" due tabù. Il primo è appunto il tabù trasferta perché sin qui lontano dal "Danilo Martelli" ha ottenuto soltanto un punto perdendo 3 partite delle 4 disputate. L’altro tabù è quello delle "matricole" perché sinora ha sempre perso contro le neopromosse che ha affrontato (Cesena e Juve Stabia).

