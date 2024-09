Carrarese Fase delicata, c’è da rialzare la testa: "Il gruppo è unito e abbiamo tanto da dimostrare"

Non è un momento semplice per la Carrarese, reduce in campionato dalla quinta sconfitta nelle sei gare disputate. La squadra sta vivendo una situazione di difficoltà acuita dal fatto che l’ultima “stilettata“ è arrivata proprio per mano del “nemico“ sportivo più odiato. C’è da rialzare subito la testa per non rischiare di ritrovarsi isolati in fondo alla classifica ed è in questo senso che vanno le considerazioni di Filippo Oliana, difensore che anche domenica ha avuto la fiducia del mister meritandosi una maglia da titolare. "Situazioni del genere nel corso di una stagione possono accadere – ha sentenziato il centrale genovese – ma occorre non piangersi addosso. Bisogna piuttosto dedicarsi ad un’analisi degli errori commessi e continuare a insistere sul lavoro e sugli allenamenti settimanali. Siamo dispiaciuti per l’esito del match contro lo Spezia e in generale non possiamo essere certamente soddisfatti dei risultati di queste prime gare anche se non siamo mai venuti meno nell’atteggiamento".

Oliana in questo primo scorcio di torneo ha avuto uno spazio ben maggiore di quanto si potesse immaginare alla vigilia e al momento risulta per minutaggio il terzo difensore più impiegato della rosa dopo Imperiale e Coppolaro. Questo a dimostrazione del grande lavoro svolto in allenamento e del buon adattamento ad una categoria nuova e difficile come la serie B. "In un campionato di tale livello il salto è stato chiaro ed evidente sotto tutti i vari profili – ha chiarito il giocatore –. Personalmente trovo stimolante confrontarsi con un contesto nuovo che richiede per competere l’innalzamento dell’aspetto fisico, tattico, tecnico e di attenzione. Ciò nonostante mi sto integrando gradualmente ma con un buon impatto e sono contento di essere riuscito a trovare spazio in questo avvio di stagione".

L’ultima uscita a livello difensivo è stata per Oliana la meno convincente rispetto alle precedenti tre apparizioni ma è stata impreziosita dal primo indimenticabile gol segnato nella cadetteria. Adesso c’è da guardare avanti, al futuro prossimo che si chiama Reggiana. "Sabato a Pisa arriverà una squadra di qualità – ha anticipato Filippo – ma ci stiamo già preparando con grande concentrazione a questa sfida curando ogni dettaglio. La nostra forza risiede in un gruppo unito che ha ancora tanto da dimostrare. L’obiettivo è provare a raccogliere, oltre alla prestazione, anche punti preziosi per una classifica rispetto alla quale vogliamo metterci in carreggiata. Il campionato è solo all’inizio; ci attendono ancora molte partite, motivo per cui non dobbiamo perdere consapevolezza delle nostre caratteristiche di cui abbiamo fornito dimostrazione in diverse gare di questa primissima parte".