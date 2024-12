Carrarese in trasferta a Brescia: sfida contro il nuovo allenatore Bisoli

Per la terza volta in stagione la Carrarese andrà in trasferta trovandosi contro una squadra che ha appena cambiato l’allenatore. E’ successo a Modena e Salerno e si ripeterà domenica a Brescia visto che è saltata la panchina di Rolando Maran e al suo posto è ritornato in pista Pierpaolo Bisoli, esonerato qualche settimana fa proprio dal Modena. La notizia è un’arma a doppio taglio per la squadra apuana che ben sa, per averlo sperimentato sulla propria pelle, come trovare un avversario in crisi possa non essere necessariamente un vantaggio anche tenendo conto della sferzata all’ambiente conferita dall’arrivo di un nuovo tecnico.

Nelle ultime due gare esterne la Carrarese è tornata a casa con altrettante sconfitte soffrendo l’impeto di avversari con l’acqua alla gola. Un altro aspetto da non sottovalutare è la maggior difficoltà di lettura dal punto di vista tecnico-tattico di formazioni che con l’avvicendamento dell’allenatore possono cambiare modulo e interpreti. Non si ha, quindi, uno storico a cui rapportarsi e dal quale trarre delle indicazioni attendibili. Insomma, la Carrarese non può sentirsi per nulla tranquilla per i problemi che ha il Brescia. Problemi che del resto in Serie B sembrano comuni a tante squadre.

L’ultima giornata è stata foriera di una propria “ecatombe“ di mister. Ne sono stati fatti fuori addirittura tre. Il Sudtirol ha cacciato Marco Zaffaroni scritturando Fabrizio Castori mentre la Sampdoria ha dato il benservito ad Andrea Sottil affidandosi a Leonardo Semplici. Queste ultime due società, così come la Cremonese, sono recidive in quanto già al secondo cambio di allenatore. In totale sono ben 11 gli esoneri consumatisi nella cadetteria. Tornando al Brescia c’è anche la curiosità dell’accoppiata padre-figlio con Bisoli senior che per la prima volta allenerà Dimitri che della squadra è anche il capitano.

La trasferta a Brescia è una delle più abbordabili del campionato per i tifosi carrarini e quindi è lecito aspettarsi una bella rappresentanza apuana in terra lombarda anche alla luce dell’esaltante successo sul Palermo che ha fatto crescere ulteriormente l’entusiasmo in casa azzurra. La prevendita dei biglietti per il settore ospite è già iniziata e chiuderà sabato alle ore 19. Il giorno della gara non sarà possibile, invece, acquistare tagliandi. Ieri pomeriggio la squadra ha iniziato la settimana di allenamento agli ordini di Antonio Calabro. Non preoccupano le condizioni del giovane Guarino che era uscito soltanto per crampi negli ultimi minuti di gioco mentre saranno da valutare le condizioni di Coppolaro ed Hermannsson che al momento rimangono gli unici due giocatori indisponibili.