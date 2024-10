Carrarese Simone Zanon suona la carica: "Meritavamo di portare a casa i tre punti"

"Non siamo soddisfatti nel non aver portato a casa i tre punti domenica perché ce li meritavamo e puntiamo a prenderceli sabato". Simone Zanon suona la carica in vista del prossimo match, delicatissimo, contro il Cittadella. "Ci attende un’altra partita importante come lo è stata quella col Mantova e come lo sono state le precedenti – anticipa l’esterno destro della Carrarese -. Sia a livello personale che di squadra faremo di tutto per aumentare la nostra concretezza sotto porta che è stata un po’ quello che ci è mancato contro il Mantova in una partita da noi interpretata ottimamente a livello tattico".

La Carrarese è tornata nel proprio stadio e ha ricevuto l’abbraccio virtuale della sua gente. Un valore aggiunto sostanziale sul quale poter contare d’ora in poi nella corsa salvezza. "Essere tornati a casa sarà un fattore importante a nostro favore e si è visto già contro il Mantova. Non è stato semplice per noi non poter iniziare nel nostro stadio ma nonostante tutto abbiamo sempre mantenuto la nostra identità, quella che ci ha contraddistinto nella vittoria dei playoff, e l’abbiamo tuttora. Continueremo con questo atteggiamento ma col vantaggio di poter di nuovo allenarci e giocare in casa nostra davanti al nostro pubblico". Un ultimo sguardo Simone lo rivolge a se stesso. "Sul piano personale penso che la mia stagione al momento sia abbastanza positiva ma devo essere anche io più concreto quando arrivo negli ultimi venti o trenta metri e sicuramente lavorerò per migliorarmi".

La Carrarese, intanto, non ha soltanto iniziato la prevendita per la sfida al “Dei Marmi“ contro il Cittadella ma ha anche riaperto “Battiti Azzurri“, la campagna abbonamenti per la stagione 2024-2025. Sino a venerdì 25 ottobre sarà attiva la seconda fase di vendita con un pacchetto che comprenderà tutte le restanti 15 gare di campionato. La settimana scorsa era stato dato il via alla prima fase, che si era conclusa con un buon riscontro e circa 800 abbonamenti venduti. Va ricordato che anche la tessera acquistata nella prima fase include 15 partite (non le 16 che mancavano) e questo significa che una gara, per la quale sarà indetta la “giornata azzurra“, rimarrà fuori dell’abbonamento di coloro che l’hanno sottoscritto la settimana passata. È iniziata, infine, l’asta benefica promossa da Sport For Children Onlus, che offre la possibilità di aggiudicarsi 5 maglie da gara indossate durante Carrarese-Mantova. Oltre a queste, sono all’asta anche 7 t-shirts speciali realizzate per sostenere la candidatura della città di Carrara a Capitale Italiana dell’Arte Contemporanea e indossate anche queste dai giocatori della Carrarese durante l’ingresso in campo.

La sindaca Serena Arrighi, frattanto, ha firmato l’ordinanza che aumenta la capienza del settore Curva Nord-Gradinata di ulteriori 600 posti in vista di Carrarese-Cittadella. Lo stadio dei Marmi salirà a 4194 posti (settore unico 2580; settore ospiti Curva Sud 620; settore rettilineo 16 e settore tribuna 978).