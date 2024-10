Carrarese superlativa: Cittadella travolto. Gli azzurri trascinati da Cherubini e Cerri

carrarese

3

cittadella

0

carrarese (3-4-2-1): Bleve; Coppolaro, Illanes, Imperiale; Bouah (61’ Zanon), Capezzi, Schiavi (73’ Giovane), Cicconi; Palmieri (61’ Falco), Cherubini (85’ Guarino); Cerri (61’ Finotto). A disp. Mazzini, Oliana, Zuelli, Belloni, Capello, Panico, Shpendi. All. Calabro.

CITTADELLA (4-3-1-2): Kastrati; Carissoni, Angeli (70’ Cecchetto), Pavan, Masciangelo (67’ Rizza); Vita, Amatucci, Branca; Desogus (67’ Tessiore); Cassano (46’ Ravasio), Rabbi (67’ Pandolfi). A disp. Maniero, Salvi, Piccinini, Tronchin, D’Alessio, Magrassi, Voltan. All. Dal Canto.

Arbitro: Rutella di Enna; assistenti Prenna di Molfetta e Biffi di Treviglio; quarto uomo Pasculli di Como, VAR Gualtieri di Asti, AVAR Baroni di Firenze.

Marcatori: 13’ e 27’ Cerri (C), 37’ Cherubini (C)

Note: spettatori 3176 per un incasso di 37670 euro; angoli 3-8; ammoniti Ravasio; recupero 1’ e 4’.

CARRARA – E’ stata una domenica da incorniciare per la Carrarese che ha trovato la prima vittoria della sua storia in serie B allo stadio dei Marmi e nel contempo ha fatto un notevole passo avanti in una classifica che al momento la vedrebbe per la prima volta salva da inizio campionato. Contro il Cittadella gli azzurri hanno sfoderato una concretezza mai mostrata prima. Gli ospiti sono partiti senza timori reverenziali accampandosi nella metà campo avversaria e conquistando tre corner nel giro di dieci minuti, sull’ultimo dei quali Palmieri ha salvato sul tiro ravvicinato in mischia di Amatucci, ma si sono fatti sorprendere dal primo affondo degli apuani. Cicconi ha sbagliato il primo cross con quattro compagni in area e un solo difensore veneto ma non il secondo per l’inzuccata vincente di Cerri.

Il Cittadella ha reagito ancora su angolo con una girata a lato di Desogus ma al 27’ si è fatto male da solo. Una maldestra uscita fuori area di Kastrati ha consentito a Cerri di segnare a porta vuota dalla trequarti. Il raddoppio ha tagliato le gambe ai padovani che sono capitolati anche al 37’ su una bella azione dei locali. Grande cambio di campo di Palmieri per Cicconi che ha servito di prima intenzione Cherubini: dribbling a rientrare e tiro secco sotto la traversa. Al 45’ i gol potevano diventare quattro ma Bouah ha colpito il palo dopo un’azione tutta in verticale di Schiavi e Palmieri. La ripresa è stata quasi una formalità. Il Cittadella ha impegnato Bleve al 54’ con un tiro a tu per tu di Rabbi ma per il resto ha prodotto poco. Il portiere leccese ha dovuto soltanto smanacciare un cross di Vita e all’89’ opporsi al diagonale di Ravasio.

Gianluca Bondielli