Casadei è subito profeta in patria. Un salto verso il Gp del Carlino

Quattro giovani campioni e un veterano – autentica "star" azzurra – sono stati protagonisti della gara principale di ieri, seconda giornata del Memorial Dalla Chiesa al Gese di San Lazzaro, Bologna. Nel Premio Air Innovation (1,40 m a tempo), seconda qualifica al GP "Il Resto del Carlino" di domenica, Giacomo Casadei, del Cs Cabinieri sulla 12enne femmina italiana Tamis è riuscito a mettere dietro, nell’ordine, la superstar azzurra Natale Chiaudani sul collaudato Cintender, l’altro carabiniere Roberto Previtali (Kallmar Vdl) e Lorenzo Correddu, Scuola di Cavalleria (Ultos), oltre a un’altra decina di binomi senza errori agli ostacoli.

La prova è stata una rincorsa alla traiettoria più stretta per il miglior tempo, spettacolarizzando la competizione a beneficio del pubblico. "Una cavalla a cui tengo molto, il primo giorno non era andata benissimo, oggi è entrata in partita" ha detto a caldo il vincitore. La giornata era iniziata con il Premio Gese (Open di 1,35 m) nel quale ha prevalso un altro cavaliere in uniforme dell’Arma, Filippo Bologni (C-Wille) davanti al suo collega Previtali (Diasandro Blue) e a uno dei "big" presenti, Luca Marziani, del Cs Aeronautica (Miss Filly).

Vista così sembrerebbe un meeting fra militari, e in effetti c’è in programma anche l’apposito Campionato tricolore con le stellette. A seguire la Open di 1,30 m a fasi si è tinta di rosa con il successo di Emanuela Domenichella (Dasanto B), la più veloce del secondo giro, seguita da Scarano (Caschetta dei Beiro) e da Castelgrande (Alessidamo). Al 5° posto, con un bel netto, un concorrente particolare, Andrea Riffeser Monti (Felin DB), editore del nostro giornale e fra gli organizzatori dell’evento.

A quel punto si è svolto un "Memorial nel Memorial" ("125" speciale a fasi consecutive), quello che ricorda un grande amico dei cavalli e dei cavalieri, Ettore Maurizi e che ha incoronato Cecilia Boldini (Zagora).

L’ultima prova della giornata, Premio Croce Rossa Italiana ("115 a fasi) valevole per il GP Bronze, è andato a Olga Marengo (Tomkins De Semilly). Le gare di oggi: Sei le categorie in programma: il Premio Nada Trivial (1,30 m mista), la "135" del Campionato militare a squadre, indi il Premio Equipe (1,40 m mista) ultima qualifica al GP e il Premio Rwp ("115" mista). Infine due gare di consolazione, per il Slver Tour il Premio Valtra ("125" a tempo) e per il Bronze Tour la "115" a tempo.

Il pubblico ha sempre accesso libero.