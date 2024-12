Casale e Prato Nord, vittorie scaccia play out. Vernio: svolta possibile. Montemurlo ok

Con qualche giorno di anticipo rispetto al 2024, si è chiuso proprio ieri il girone d’andata. E con la quindicesima giornata dei campionati di Prima e Seconda Categoria, per le formazioni di Prato e Pistoia è tempo di bilanci. Cominciando dalla Prima Categoria, con lo Jolo che ha mantenuto il secondo posto nel girone D ma ha visto il Settimello capolista incrementare il proprio vantaggio (portandolo a quattro lunghezze). Gli uomini di Ambrosio sono caduti fra le mura amiche contro il Quarrata dell’ex-Diodato, vittorioso per 2-0. E’ andata senz’altro meglio a Casale Fattoria e Prato Nord, che si allontanano dalla zona playout: il Casale di Calderone ha regolato il Sagginale: gol d Ciaccio e 1-0. La formazione di Rondelli ha invece festeggiato dopo un pirotecnico 4-3 sull’Albacarraia al Galleni (con Calamai mattatore). CSL Prato Social Club e Maliseti Seano si sono invece spartiti la posta in palio, considerando l’1-1 maturato al triplice fischio.

Scendendo in Seconda Categoria, si parte dal girone C dove la Pietà 2004 ha conservato la seconda posizione. Ma la sconfitta di misura rimediata al Faggi contro il Cintolese (1-0) ha permesso al San Niccolò primo della classe di andare in fuga. Una doppiettà di Spanò non è bastata al Mezzana del nuovo tecnico Ferri per rialzarsi: la Galcianese ha vinto per 5-2 e si è issata al quinto posto. Mettendo tuttavia il quarto nel mirino, visto che il Chiesanuova è caduto a sorpresa in Vallata: il Vernio fanalino di coda ha vinto per 4-3 e chissà che questa vittoria rocambolesca non possa rappresentare la svolta, per la banda Coschignano. Chiude l’anno in crescendo anche il Montemurlo (2-1 sul Bugiani Pool) e il Tavola, alla luce del 3-1 inflitto alla Valbisenzio (Cusano, Comanducci e Vigoroso da un lato, Pacini dall’altro).

Si passa quindi al girone F, con il Poggio a Caiano che a questo punto conferma di fare sul serio: gli uomini di coach Marchetti si sono aggiudicati il "derby mediceo" con la Polisportiva Naldi con un tennistico 6-0, omaggiando al meglio la memoria del giovanissimo ex-tesserato Elio Racheli e consolidando ulteriormente la prima posizione. La Virtus Comeana termina l’anno solare con un terzo posto che lascia aperto molteplici scenari: merito di una doppietta di Paci e di un acuto di Testa, per il 3-1 sul Santa Maria. Tutto da rifare per La Querce: è La Lanterna a festeggiare, considerando il 2-1 finale. Ed un assolo di Ripanti ha infine fatto sì che il San Giusto ottenesse almeno un punto al termine del confronto casalingo con il Cobra Kai (1-1).

La priorità diventa adesso quella di ricaricare le batterie, sfruttando così la sosta natalizia e ripartire con il piede giusto sin dal primo turno del 2025.

Giovanni Fiorentino