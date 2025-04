Catanzaro sfida Carrarese: il re dei gol Iemmello guida l'attacco in Serie B

E’ secondo per punti fatti nel girone di ritorno, vanta il quinto miglior attacco della Serie B e dispone del capocannoniere del torneo (“re“ Pietro Iemmello autore di 16 gol). Basta scorrere qualche statistica per rendersi conto della forza del Catanzaro, prossimo avversario della Carrarese. Si tratta di una formazione che magari rimane impressa per il grande impatto offensivo e la notevole facilità nel trovare la via del gol ma al tempo stesso si caratterizza anche per la sua riottosità alla sconfitta.

Finora, infatti, i calabresi hanno perso soltanto 5 partite su 32 incontri disputati. Soltanto Sassuolo e Spezia hanno fatto meglio (4). I giallorossi sono primatisti in fatto di pareggi (17) assieme al Bari con cui hanno diviso la posta nell’ultimo turno con un pirotecnico 3 a 3. Senza il gol di Favilli al 93’ la squadra di mister Caserta adesso sarebbe quinta in classifica. Abbiamo parlato di un girone di ritorno in crescendo da parte del Catanzaro, che in effetti ha già incamerato 23 punti (contro i 24 fatti in tutta l’andata), ma è anche vero che le aquile hanno perso 2 delle ultime 4 gare giocate, dato per loro inconsueto. In particolare le battute a vuoto sono arrivate nelle ultime due trasferte: a Cremona e Modena.

C’è la speranza, quindi, per la Carrarese di far leva su queste ultime difficoltà incontrate dai calabresi in campo avverso per allungare la propria striscia di risultati utili consecutivi che va avanti ormai da tre giornate. Anche questo sabato gli azzurri di mister Calabro si troveranno di fronte una squadra schierata a specchio col 3-5-2, un modulo che in Serie B va per la maggiore.

Ieri, intanto, è partita la prevendita che, come preannunciato, per i sostenitori locali sarà possibile soltanto attraverso i punti vendita “fisici“ abilitati del circuito TicketOne ubicati nelle province di Massa Carrara e di La Spezia. Questo espediente è stato utilizzato per far sì che i settori “gradinata“ e “tribune“ possano rimanere ad appannaggio dei tifosi carrarini limitando il rischio di ingerenza da parte dei molti supporters calabresi che sono sparsi nel territorio tosco-ligure. Il settore ospiti, infatti, dovrebbe andare esaurito in poco tempo.

Nella nostra provincia i punti vendita abilitati sono Goldbet a Marina di Carrara, Bar Fox Volpi a Carrara, Centro Servizi Grillo ad Avenza e Planetwin365 a Massa.