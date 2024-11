Catellani "L’addio di Bisoli sconfitta per tutti"

di Alessandro Troncone

"Mi ritengo un professionista, gioie e dolori fanno parte del percorso e del pacchetto di responsabilità che mi ha affidato la proprietà. Cerco di essere lucido ed equilibrato, per il rapporto chi sera instaurato con Bisoli, un esonero è un episodio che segna sempre e che uno non vorrebbe mai vivere". Queste settimane sono state, di fatto, le più intense dell giovane carriera da direttore sportivo di Andrea Catellani.

La scelta di Mandelli era stata commentata da Matteo Rivetti, ora è il turno di Catellani con un riferimento al recente passato: "Sicuramente è stata una sconfitta per tutti, ma sappiamo che tifiamo tutti una squadra nella quale i risultati sono determinanti e le scelte vanno prese, per il bene del Modena – ha spiegato – fin da subito, dopo l’esonero, abbiamo pensato di scegliere un’opzione sicura in un momento delicato. L’intelligenza di Paolo Mandelli è stata per noi la più grande garanzia, ha dato equilibrio alla squadra e subentrando non è mai facile perché ci vuole tempo a conoscere tutte le caratteristiche dei giocatori. Partiva dal vantaggio di essere già nell’ambiente e ha messo il suo tocco senza stravolgere tanto. Il Modena è stato all’altezza quasi sempre dell’avversario, con pochi cambiamenti stiamo vedendo una solidità che dobbiamo provare a difendere".

Mandelli, nel frattempo, quattro punti li ha portati a casa. Con rimpianto: "Ne abbiamo più di uno per il risultato di Cosenza – ha continuato Catellani – partita interpretata bene, siamo contenti per le occasioni create e avremmo dovuto chiuderla. Il rosso a Defrel è un errore del Var, però devo dire che sto vedendo un livello alto di arbitraggi quest’anno quindi c’è stata sfortuna nell’episodio. Ora ci sono una serie di partite importanti, noi abbiamo affrontato Carrarese e Cosenza in un momento in cui stanno benissimo e ora siamo tutti lì in classifica. Per noi è fondamentale avere continuità, cosa che ci è mancata".

A proposito di continuità, ne hanno bisogno anche i vari Pedro Mendes, Caso e lo stesso Defrel: "Legittimo attenderli – ha concluso Catellani – diciamolo piano, ma stiamo recuperando la rosa al completo. Dispiace per la squalifica di Defrel perché sta ritrovando livelli che ci aspettiamo. Pedro ha messo minuti, starà meglio Gliozzi, Caso sta giocando, siamo fiduciosi. Mantova? Partita equilibrata, il Modena deve pensare al suo percorso di crescita ed implementare la solidità difensiva delle ultime partite. Pesa non riuscire a vincere ancora in trasferta, ma sono certo che arriverà alla lunga".