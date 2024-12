Cavalieri, è qui la festa. Missione Torino riuscita

CUS Torino22Cavalieri Union26

CUS TORINO RUGBY: Solano(75’ Senatore), Telloni(70’ Ferrari), Torres, Groza (73’ Bolognesi), Momicchioli (55’ Truffa) , Reeves E., La Terza, Quaglia, Rotger, Barbi, Riccardi(50’ Perrone), Andreica, Araujo(60’ Roncon), Cataldi(50’ Bau), Valleise (60’ Muciaccia). All.:D’Angelo

CAVALIERI UNION: Fondi, Nistri, Marioni, Magni, Castellana(60’ Quaranti)(64’ Mazzucchi), Puglia, Renzoni, Facchini (45’ Trivilino) , Dalla Porta(66’ Attucci), Casciello (55’ Mardegan), Ciampolini, Jankarashvili (41’ Giagnoni), Giovanchelli (47’ Scuccimarra), Sansone (50’ Rudalli). All.:Chiesa

Arbitro: Francesco Meschini di Milano, assistito da Andrea Pretoriani di Milano e Francesco Chiappa di Bergamo

Marcatori: PT .3’ cp Puglia (0-3); 22’ m. Dalla Porta (0-8) tr. Puglia (0-10); 34’ c.p Torres (3-10); ST 45’ m. Magni (3-15) tr Puglia (3-17); 53’ m. Barbi (10-17) tr. Torres; 58’ c.p. Puglia (10-20); 62’ c.p. Puglia (10-23); m. Teloni 70’ (15-23) n.t. Torres; 74’ c.p. Puglia (15-26) 80’ m. La Terza (20-26) tr. Torres (22-26)

"Una vittoria che ci permette di chiudere nel migliore dei modi un anno comunque più che positivo. E, per quel che vale, di riscattare idealmente l’ultima sconfitta rimediata durante i playoff. Siamo andati in vantaggio e lo siamo rimasti sino alla fine: dobbiamo continuare su questa strada". Il tecnico Alberto Chiesa ha così commentato il 26-22 che i Cavalieri Union hanno imposto a domicilio al Cus Torino. Un successo, il secondo in campionato per i "tuttineri", maturato ieri nell’ottava giornata del torneo. L’avversario era lo stesso Torino affrontato la scorsa primavera durante i playoff: all’andata al Chersoni furono gli uomini di Chiesa a prevalere, ma al ritorno i torinesi vinsero con un margine più ampio e passarono il turno approdando in finale. Anche la voglia di rivalsa ha forse rappresentato un carburante motivazionale importante, considerando il piazzato di capitan Puglia e la meta di Dalla Porta che ha permesso agli ospiti di portarsi subito avanti (e di chiudere la prima frazione sul 10-3). La meta di Magni e i piazzati di Puglia hanno fatto sì che il gruppo resistesse al ritorno dei padroni di casa, mettendo in cassaforte il risultato. I Cavalieri Union salgono quindi in ottava posizione nel girone 1 della competizione a 13 punti. E dopo la lunga pausa per le festività, l’attenzione andrà al match del 18 gennaio: a Iolo arriverà Biella e l’obiettivo è quello di trovare continuità di risultati.

Giovanni Fiorentino