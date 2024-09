Challenger Como. Travaglia parte forte. Impresa a Villa Olmo:. Popko battuto in due set

Parte con il piede giusto Stefano Travaglia nel challenger "Citta’ di Como" (75 mila euro di montepremi). L’ascolano, numero 214 del mondo, ha eliminato sulla terra battuta di Villa Olmo la prima testa di serie del tabellone, il kazako Dmitry Popko, numero 181 Atp e sesto favorito, con il punteggio di 6/2, 7/6(3).

Il successo di Travaglia riscatta le sconfitte nel secondo turno delle qualificazioni di Alexander Weis e Gianmarco Ferrari, che lasciano a quota otto la presenza di tennisti italiani nel tabellone principale del torneo che oggi entra nel vivo con il completamento degli incontri di primo turno. Fra questi molto attesa è la sfida fra il giapponese Kei Nishikori (ex numero 4 del mondo) e il bergamasco Samuel Vincent Ruggeri, così come l’idolo di casa Federico Arnaboldi parte favorito contro il qualificato argentino Valerio Aboian. Interessante anche il match fra Jozef Kovalik, numero 1 del tabellone, e il georgiano Nikoloz Basilashvili, con un passato da top-20 del mondo. Programmati anche Cecchinato-Buse (Per), Bondioli-Sachko (Ucr), Brancaccio-Pucinelli de Almeida (Bra) e Napolitano-Paulson (Cze).

Silvio De Sanctis