Sara Curtis fa sognare: abbassa ancora il record nei 50 stile, vince con il crono di 24.43. “L’acqua il mio elemento”

Riccione, 16 aprile 2025 - Assoluti di nuoto di Riccione ancora nel segno di Sara Curtis che mette a segno un altro record italiano nei 50 metri stile libero, a poche ore da quello dei 100 stile. La 18enne di Savigliano, che già in mattinata aveva ritoccato in 24.52 il primato italiano che aveva stabilito lei stessa a Riccione un anno fa (24.56), ha vinto la gara con il crono di 24.43. Risultato che le è valso anche il pass per i Mondiali di Singapore.

"Aver battuto ieri il record di Federica Pellegrini nei 100 stile è stato bellissimo, devo ancora realizzarlo. È stato faticoso oggi fare i 50, avevo ancora l'adrenalina di ieri e riprendere la concentrazione non è stato facile ma ce l'ho fatta", le parole di Sara Curtis che festeggia un altro titolo agli Assoluti di Riccione. Sotto gli occhi dei genitori ("sono un supporto fondamentale, a loro devo tutto per i sacrifici che hanno fatto, mi hanno costantemente aiutato"), Sara ha messo a segno un altro primato italiano. "E' il frutto di tanto lavoro e tanti sacrifici, sono arrivata qui in forma ma non è stata facile la preparazione sia a livello fisico che mentale, è stato un periodo molto duro, faticoso ma positivo. Adesso, però, si continua a lavorare e crescere, sperando di andare sempre più in alto e sempre meglio", il suo commento ai microfoni di RaiSport.

r"Sono giovane, sono una ragazza semplice, mi piace tanto nuotare, l'acqua è il mio elemento. - ha aggiunto - I record? Sono frutto di lavoro e sacrifici".