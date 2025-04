Riccardo Lorello trionfa alla Coppa Fiera di Mercatale Valdarno per il Team Hopplà

E’ un Team Hopplà insaziabile e scatenato. Appena 48 ore dopo il successo di Alfio Andrea Bruno al Castello di Albola nel Chianti, è uno dei giovani della squadra, Riccardo Lorello, 19 anni essendo nato nel dicembre del 2005, ad offrire alla formazione guidata da Stefano Roncalli la quinta vittoria in 50 giorni e la sua seconda personale dopo il circuito a Torre di Fucecchio a fine febbraio.

Una vittoria non facile in una gara svoltasi in una giornata fredda e sotto la pioggia che ha falcidiato il lotto dei partenti della 63ª Coppa Fiera di Mercatale Valdarno. Lorello sul traguardo in salita di via Giuseppe Verdi ha preceduto Guerra, Fraticelli e il compagno di squadra Burani. E’ stato un finale combattuto ed avvincente dopo che la gara per il maltempo è stata accorciata di 19 km. Nel giro finale con la salita di San Marco, emozioni e colpi di scena con un quintetto protagonista, e con la Hopplà che poteva far valere la propria superiorità numerica per la presenza di Burani e Lorello. Ma soprattutto qui la conferma di una condizione atletica splendida, che ne fanno un collettivo forte, unito e amalgamato, che premia il lavoro dello staff tecnico, dirigenziale e degli sponsor.

Quanto a Lorello la sua brillante crescita, è chiara e evidente. Un atleta bravo su ogni tracciato e dotato anche di uno spunto notevole in volata che gli ha permesso di avere ragione di Guerra degno e bravissimo avversario. Bella la prova anche di Burani già in luce due giorni prima nella gara vinta da Bruno. Ora in arrivo il weekend di Pasqua ad iniziare sabato 19 aprile sul pianeggiante circuito di Ponte a Egola nell’ambito di quella rassegna che prevede 10 gare in due giorni.

Antonio Mannori