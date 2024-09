Challenger di Como. Talento di Francia: il 18enne Debru trionfa a Villa Olmo

In molti hanno definito la finale del challenger “Città di Como“ fra Ignacio Buse e Gabriel Debru come la sfida di domani, per la giovane età dei due contendenti (22 anni il peruviano di Lima, 18 anni il francese) che si sono giocati il titolo. Ma per quanto si è visto sul campo centrale di Villa Olmo i due finalisti hanno dimostrato di possedere già un tennis in grado di dare fastidio a molti dei giocatori presenti nelle zone nobili della classifica. Ad imporsi è stato Debru al termine di tre set particolarmente tirati, giocati a mille all’ora nonostante l’alta temperatura. Il transalpino, preso sotto l’ala dal coach comasco Riccardo Piatti nell’accademia da lui diretta a Bordighera, si era già imposto un paio di mesi fa nel challenger casalingo di Troyes e porta con sè in campo il titolo del Roland Garros junior conquistato due anni fa. La terra è casa sua e nel primo set lo ha dimostrato: preciso con la battuta, ha tenuto il pallio del gioco in mano incamerando il parziale con un facile 6/1. La reazione di Buse, ancora a caccia del primo titolo nella categoria, non si è fatta attendere e due break nel secondo set per il conseguente 2/6 hanno rimandato l’esito al terzo e decisivo set, in cui Debru è salito ancora di giri, strappando la battuta all’avversario in tre occasioni per il 6/3 conclusivo. per la Francia si tratta del secondo trionfo dopo quello di De Schepper nel 2016. Silvio De Sanctis