Chi è il bresciano Giovanni Toti, primo italiano nel badminton alle Olimpiadi

Chiari, 27 maggio 2024 – C’è sempre una prima volta. Anche nel badminton. Viene dalla provincia di Brescia, per la precisione da Chiari, il primo giocatore italiano a strappare il pass per il torneo maschile delle Olimpiadi. Giovanni Toti, 23 anni, cresciuto nel Gsa Badminton Chiari parteciperà all’appuntamento a cinque cerchi di Parigi 2024.

Oggi è arrivata l'ufficialità della qualificazione (41 i giocatori in totale che si sfideranno) anche in virtù della scelta dell'Australia di liberare la quota continentale nel singolare maschile che poteva utilizzare soltanto due delle quattro quote continentali ottenute.

Nella storia del badminton italiano ci sono due precedenti alle Olimpiadi, entrambi femminili, Agnese Allegrini a Pechino 2008 e Londra 2012, e Jeanine Cicognini a Rio de Janeiro 2016.

Chi è Giovanni Toti

Nato il 28 dicembre 2000, inizia a praticare il badminton negli anni delle scuole medie, nei ranghi della Gsa Chiari, società della cittadina in cui è nato. Ha vinto un titolo italiano assoluto nel 2021 e ha fatto incetta di allori a livello giovanile, otto fra singolare e doppio.

In maglia azzurra vanta 101 presenze, compresi gli ultimi campionati Europei del 2024. Numerose anche le medaglie conquistate a livello internazionale, compreso l’oro ai giochi olimpici della gioventù disputati a Buenos Aires nel 2018. Ha alternato con profitto pratica sportiva e studio, diplomandosi all’istituto professionale a indirizzo socio sanitario.

Cos’è il badminton

Il badminton è uno sport di racchetta, giocato interamente al volo. Tipica è la pallina utilizzata, il “volano”, una mezza pallina di sughero circondata di piume d’oca, che va colpita nella metà campo dell’avversario, con l’obiettivo che questo non riesca a ribattere.

È diventato sport olimpico nel 1992, nell’edizione disputata a Barcellona. Le nazioni asiatiche hanno dominato questo sport, vincendo 106 delle 121 medaglie assegnate alle Olimpiadi nella specialità.