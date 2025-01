Kerley, grande avversario di Jacobs, arrestato a Miami col taser dopo un diverbio con la polizia

Miami, 4 gennaio – Fred Kerley, sprinter statunitense rivale storico di Marcell Jacobs e bronzo olimpico nei 100 metri a Parigi, è stato arrestato nella giornata di giovedì a Miami Beach. Per uno dei velocisti più forti degli ultimi anni, anche argento nei 100 a Tokyo 2020 proprio dietro al fuoriclasse azzurro, l'accusa è di aggressione e resistenza a pubblico ufficiale. Come riportato da diversi media statunitensi, l'arresto è arrivato in seguito a una disputa tra l'atleta e la polizia, per colpa dell'auto del velocista parcheggiata troppo vicina al luogo di un'indagine. La polizia ha poi precisato che Kerley ha opposto resistenza quando gli è stato chiesto di andare via, mostrando atteggiamenti aggressivi che hanno portato gli agenti a immobilizzarlo con un taser. Le riprese della bodycam della polizia mostrano Kerley che si rialza in piedi, poi viene colpito con il taser e cade di nuovo a terra prima di essere preso in custodia. I media di Miami hanno riferito che oggi Kerley si è presentato in tribunale ed è stato rilasciato su cauzione. Il suo avvocato ha affermato che l'incidente è stato un «totale malinteso».

Lo sprinter americano, tra i più forti degli ultimi anni, in estate ha conquistato il bronzo alle Olimpiadi di Parigi. Tre anni e mezzo fa, a Tokyo,

Kerley ha invece chiuso dietro a Marcell Jacobs la finale olimpica dei 100 metri, agguantando la medaglia d'argento in una gara che lo vedeva come favorito. Nel medagliere del texano sono anche l'oro nei 100 ai Mondiali 2022 e titoli mondiali nella 4x100 e nella 4x400.