Ciclismo. Grande successo di partecipanti e pubblico per i trofei ’Ginesi’ e ’Merli’

Successo di partecipanti e di pubblico per il 16esimo trofeo "Gianfranco Ginesi" e il primo trofeo "Lucio Merli", gara ciclistica valida per la terza prova del Salinger "Franco Ballerini". Organizzata dal Velo Club Carrara "Carlo e Raffaella" la corsa ha voluto ricordare i due dirigenti rossoneri scomparsi e che tanto hanno dato alla società ed era riservata alle categorie dei giovanissimi. Ben 28 le squadre iscritte provenienti da tutta la Toscana, 165 i partenti divisi per le varie categorie Il trofeo "Ginesi" è andato alla "Coltano Grube" di Pisa, prima squadra nella classifica a punti, conteggiati dalle varie batterie. Il team "Fabiana Luperini" di San Miniato si aggiudica invece il trofeo "Merli" per il più alto numero di partenti. Per la società di Bonascola, nella G1 maschile (età 7 anni, vinta da Steffanucci Gabriele della Coltano Grube) ottimo esordio di Lorenzo La Monica che su 10 partecipanti si classica sesto; mentre nella G2 maschile (età 8 anni) sfugge per pochissimi metri la quinta vittoria di Alessio Martinelli che nella volata finale si fa superare di un soffio da Berton Francesco (team Valdinievole). Nella G5 femminile (età 11 anni) ottimo sesto posto su dieci partenti di Agnese Sabato; buona anche la prova di Giacomo Toscano che nella batteria più numerosa della G6 (età 12 anni) con 36 partecipanti, nella volata finale arriva a metà del gruppo. Grande la soddisfazione è espressa dalla società per la riuscita della manifestazione. La corsa sarà trasmessa mercoledì sera (ore 21) sul canale 88.

ma.mu.