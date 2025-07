Ciclismo. Grande successo per la Granfondo del Mugello

Anche quest’anno la settima edizione della Granfondo del Mugello "La Via del Latte" ha riscosso un grande successo con un migliaio di concorrenti (alcuni provenienti anche dall’estero), che si sono ritrovati di buon mattino all’interno del Mugello Circuit a Scarperia prestigiosa zona di ritrovo e di partenza apprezzata da tutti. Il via al multicolore gruppone dei partecipanti è stato dato dal Sindaco di Scarperia San Piero a Sieve Federico Ignesti, con i ciclisti che hanno percorso l’intero giro di pista di poco superiore ai 5 chilometri per poi scegliere uno dei 6 percorsi proposti (3 stradali e 3 gravel). Il percorso attraversava gran parte del territorio mugellano, mentre l’arrivo era posto nella splendida Piazza dei Vicari a Scarperia.

Molto apprezzato il Pasta Party con i famosi tortelli mugellani ed i ricchi ristori predisposti all’interno dei centri storici di Firenzuola e Palazzuolo sul Senio, mentre gli agonisti si sono cimentati nelle due cronoscalate cronometrate. Al termine del percorso lungo si sono imposti Piero Lorenzini tra gli uomini e Elisa Federigi tra le donne, nel percorso medio si sono affermati Fabrizio Rambelli tra gli uomini e Eleonora Calvi Di Coenzo tra le donne.

La classifica per somma dei tempi ha visto prevalere la società di casa Mugello Toscana Bike perfetta organizzatrice dell’evento, seguita dal Cicloteam San Ginese della provincia di Lucca e da quello fiorentino Ciclissimo Bike Team di Campi Bisenzio.

La stessa società mugellana si è infine imposta anche nella classifica cicloturistica a squadre seguita dalla Ciclistica Viaccia di Prato, mentre al terzo posto a pari merito si sono classificate il G.C. Campi 04 di San Donnino e la Costa Azzurra sempre di Prato.