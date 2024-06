Ciclismo. Tre juniores modenesi al campionato Tricolore domenica a Casella

La commissione tecnica emiliano romagnola ha selezionato ben tre modenesi che difenderanno i colori giallorossi al campionato italiano juniores domenica prossima a Casella (Genova) Mutolo, Paltrinieri e Spezzani. Dopo la splendida gara di scorsa nel pesarese Luca Spezzani e Manuel Mutolo dove sono saliti rispettivamente sul primo e terzo posto del podio nel Gran Premio Giovani Promesse si sono guadagnati il posto da titolari nella compagine emiliana. I due portacolori del Team Cicli Paletti cercheranno sfruttare la buona condizione di forma per ottenere un buon piazzamento e sopra tutto per poter essere convocati dai tecnici regionali per il prossimo appuntamento internazionale del Giro della Lunigiana corsa a tappe vinta da tanti attuali protagonisti tra i professionisti come il belga Remco e lo sloveno Pogacar.Oltre a Spezzani e Mutolo è stato selezionato il finalese Matteo Paltrinieri , juniores del 1° anno che gareggia per i colori della Nial Nizzoli che si è aggiudicato una classicissima in terra toscana la 79^ Coppa Montenero.Nell’occasione Paltrinieri si è aggiudicato la corsa livornese in perfetta solitudine precedendo un drappello di inseguitori di 15". Paltrinieri cresciuto nelle file giovanili della Pol.Sanmarinese di Carpi aveva già assaporato la gioia del successo tra gli allievi in quel di Piove.di Sacco (Tv), La prova tricolore si snoderà su di un percorso piuttosto impegnativo di km.123 con partenza alle ore 13.

Andrea Giusti