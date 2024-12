Coach Giuliani. "Nessun punto, però più aggressivi»

PERUGIATorna davanti ai microfoni coach Alberto Giuliani dopo il silenzio post Grottazzolina, analizzando una partita buona per quel che riguarda il gioco, non per una classifica, dopo quattro sconfitte consecutive e un solo punto fatto da Milano a ieri: "Dal punto di vista del punteggio non portiamo a casa niente, nessun punto in classifica. Dal punto di vista della prestazione ho visto un po’ più di continuità e un po’ più di aggressività rispetto all’ultima uscita, ce le porteremo dietro per il prossimo match, nel quale trarremo esperienza da quanto accaduto oggi".

Dopo di lui Giovanni Sanguinetti, che parte parlando del pubblico "Quando si viene a giocare qua – le parole del centrale – è sempre difficile, sia per il valore della squadra che per l’ambiente che ritroviamo, è sempre una bolgia e questo avvantaggia la Sir, il pubblico si è fatto sentire". Insomma, il calore del catino del PalaBarton è per ora in netto contrasto con un PalaPanini fattosi freddino nel corso di questa stagione.

Il commento poi si sposta sulla prestazione: "Siamo soddisfatti di come abbiamo giocato ed interpretato la gara da un punto di vista dell’atteggiamento rispetto alle ultime prestazioni. Ma sappiamo che se vogliamo fare gara pari dobbiamo crescere ancora. Siamo rimasti lì con una squadra più forte sulla carta, purtroppo non abbiamo sfruttato alcune occasioni. Partiamo però da un buon livello per la Coppa Italia".

Infine Simone Giannelli, dall’altra parte della rete, mette in guardia i suoi per la partita che tra tre giorni si giocherà in Coppa Italia e che varrà nel suo complesso molto di più, l’accesso alla Final Four della coppa nazionale: "Hanno battuto forte e ci hanno messo in difficoltà", le sue parole.

a.t.