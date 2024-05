Conclusa con una pioggia di medaglie la kermesse femminile a Rimini. Esposito e le Fate si prendono l’Europa

Le Fate non si fermano più e volano sempre più in alto firmando un finale d’Europeo da fuochi d’artificio. Le ginnaste allenate dal dt Casella conquistano un fantastico oro a squadre e portano a quota otto le medaglie vinte nel torneo. La squadra azzurra si è imposta con un 164.162 schiacciante sulla diretta inseguitrice Gran Bretagna. Terza classificata la Francia. I successi non terminano qui perché alla medaglia finale a squadre si aggiungono le sette conquistate dalle atlete nelle singole specialità e nell’All Around. Successi continui che contano ben quattro ori, due argenti ed un bronzo. Mattatrice della competizione Manila Esposito che cala il poker al PalaFiera di Rimini: tre ori nelle specialità individuali e primo posto europeo con la sua squadra.

Il conteggio delle vittorie non poteva arrivare in un momento migliore: la 35ª edizione continentale dello sport dei grandi attrezzi ginnici si fissa ad appena due mesi dalle Olimpiadi di Parigi 2024, competizione in cui le ragazze dell’artistica partiranno sicuramente tra le favorite. Quella conquistata ieri è la terza medaglia d’oro a squadre nell’albo d’oro della Fedeginnastica, il successo di Rimini va a fissarsi a fianco a quello di Volos nel 2006 e quello di due anni fa in Germania. Nell’Europeo dello scorso anno ad Antalya, in Turchia le ginnaste tricolori si erano classificate invece seconde nel concorso a squadre.

L’unica nota negativa della quattro giorni di gare continentali è l’infortunio di Asia D’Amato che ha dovuto seguito le gesta delle compagne dagli spalti, per lei sono in corso tutti gli accertamenti del caso. A tutte le gioie delle grandi della ginnastica italiana si devono sommare sicuramente quelle delle baby che hanno conquistato anche loro 8 podi facendo arrivare il bottino finale a sedici medaglie nella rassegna riminese. Le Juniores avevano già ipotecato il secondo posto nel concorso a squadre e l’argento individuale nel ‘giro completo’ con Giulia Perotti.

La scia positiva di successi è continuata anche ieri con altre sei medaglie, due per ogni specialità a cui hanno partecipato le atlete azzurre.

"L’emozione più grande è stata sicuramente vincere con la squadra – raccontano le ginnaste nel post gara –. Le sensazioni sono tantissime e gareggiare con il tifo del pubblico di casa è qualcosa di indescrivibile. Non possiamo che essere fiere ed orgogliose di come sono andate le cose, siamo cresciute tutte assieme e questo rende tutto ciò ancora più magico. Le nostre vittorie sono dedicate a tutte le ginnaste che ci hanno guardato da casa".

A tirare le somme prestazione ottima per l’Italia, sia nella rassegna maschile che in quella femminile, nelle due settimane di esibizioni i tricolori hanno dominato su tutti collezionando ben ventiquattro medaglie.