Conferma per il fabrianese purosangue. Ristopro e Gnecchi, amore che non si spezza

La Ristopro Janus Fabriano conferma per la prossima stagione, dopo Simone Centanni, il fabrianese purosangue Andrea Gnecchi. Anche lui farà parte del roster in allestimento di coach Andrea Niccolai. Fino a questo momento l’unico atleta che ufficialmente ha lasciato la città della carta è Yannik Giombini che si è accasato a Cremona alla corte di coach Luca Bechi. Gnecchi, tornato a Fabriano la stagione appena terminata dopo anni di lontananza, ha disputato un grande campionato diventando il beniamino dei tifosi biancoblù. Andrea ha chiuso il torneo con 7.9 punti, 3.5 rimbalzi e 1 assist, in certi momenti è stato risolutivo contribuendo alla grande stagione della squadra cartaia. Nella fase play off negli 8 incontri disputati ha sfiorato di media la doppia cifra (10 punti). "Nato ad Ancona – si legge nel comunicato – Francesco cresce nel settore giovanile di Fabriano fino ai 15 anni, quando si trasferisce a Borgomanero per completare il suo percorso di sviluppo. Nella città piemontese debutta tra i "grandi", in Serie C Gold con il College Basket Borgomanero: due stagioni dove il ragazzo non ancora maggiorenne dimostra la capacità di tenere testa di giocatori già formati e navigati. La stagione successiva si trasferisce in Toscana nelle fila della Virtus Siena, per debuttare in Serie B; nel 2019 rimane in Toscana, a Cecina. Due stagioni con la Sintecnica Basket gli valgono la definitiva consacrazione nella categoria. Gli ultimi campionati li ha disputati nelle Marche, con la Goldengas Senigallia e con i colori biancoblu". "Poter – afferma il gm Merloni – assistere all’affermazione di un fabrianese nella squadra della sua città è forse la gratificazione più grande per una società". Un’ottima notizia per la Ristopro e per il movimento cestistico perché Gnecchi con la società che gli augura il meglio per la prossima stagione in biancoblu.

Angelo Campioni