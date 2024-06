Contrade di Pietrasanta. Lanterna e Tiglio show: "Ma il Torneo vacilla»

PIETRASANTA

Il Tiglio/La Beca-La Collina 9-5. Più che il risultato a far parlare è la piega che il Torneo delle Contrade sta prendendo. "Siamo scesi in campo - spiega rammaricato Alessandro Marsili de La Collina - con solo 8 effettivi. Spero vivamente che, già dalla prossima edizione, le Contrade riescano a trovare una formula diversa per ridare lustro ad una manifestazione che rischia di perdere interesse tra i contradaioli". Concetto ribadito anche da Roberto Barattini de Il Tiglio/La Beca: "Onore ai nostri avversari che hanno voluto rispettare la manifestazione, ma questo torneo è destinato a finire se non si imporranno correttivi". Le reti: per Il Tiglio/La Beca: Tartarelli 3, Raffaetà 3, Abbaterusso 1, Pardini 1, Deri 1. Per La Collina: Evangelisti 2, Discini, Giannecchini.

Strettoia-Marina 1-1. Marina avanti grazie ad una deviazione nella propria porta di un difensore dello Strettoia, sorpreso dal traversone di De Witt. Il pari arriva con Viviani che insacca su azione d’angolo. "Siamo soddisfatti – riconosce Marco Iori dello Strettoia –. Il pareggio nel complesso è giusto". Tesi confermata da Davide Casini della Marina: "Pari giusto e partita senza grandi occasioni".

Pontestrada-Brancagliana 2-0. Pontestrada avanti ma sciupone, poi quando la Brancagliana mette fuori la testa la partita si decide. Macchiarini sblocca, facendo suo un precedente tentativo respinto dalla traversa. Chiude i giochi Fausto Tartarini approfittando di un errato disimpegno del portiere. "Successo meritato", argomenta Mario Galeotti". "Abbiamo avuto le nostre occasioni - commenta Lorenzo Casini della Brancagliana -, ma non siamo riusciti a concretizzarle".

La Lanterna-Antichi Feudi 6-0. Tre reti per tempo e La Lanterna va avanti. Alla doppietta di Lombardi si aggiungono i centri di Giovannini, Rutili, Alberti e Galleni. "Abbiamo dominato" dice Gabriele Becchelli de La Lanterna. "Un netto passo indietro rispetto alle altre uscite" ammette Igor Palagi degli Antichi Feudi.

Sergio Iacopetti