Coordinamento. Stasera la festa coi tifosi. Domenica in trasferta

Stasera la festa al ristorante Battibecco per festeggiare il Natale Biancorosso insieme ai tanti tifosi che aderiranno, alla squadra, staff tecnico e anche alla società al gran completo, con il presidente Faroni in testa. Ma da domenica si torna sugli spalti a tifare i biancorossi, impegnati nell’ultima trasferta del girone di andata. Il Centro di Coordinamento dei Perugia Club organizza la trasferta di Pontedera di domenica prossima (fischio di inizio del match alle 15). La partenza del pullman è fissata per le 11.30 dal parcheggio antistante il Centro commerciale Borgonovo, in viale Centova. Il prezzo del viaggio è di 20 euro. Per chi fosse interessato a partecipare alla trasferta con il Coordinamento può informarsi e prenotare contattando i seguenti numeri telefonici: Mirco (338.7532481), Stefano (347.6309097) e Mauro (338.8389472).