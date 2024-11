Coppa del mondo. Fontana raddoppia. Non solo short track esordio in pista lunga

Dopo le parole, Arianna Fontana passa ai fatti. La 34enne valtellinese, 11 medaglie olimpiche in cinque rassegne, dopo 19 anni da totale protagonista nello short track, raddoppia. I propositi della scorsa primavera sono confermati dalla convocazione arrivata per la tappa inaugurale di Cdm in programma a Nagano dal 22 al 24 novembre e in quella successiva di Pechino del 29 novembre-1 dicembre. I test effettuati a Salt Lake City e nella località tedesca di Inzall hanno convinto lo staff tecnico. Arianna ha addirittura contribuito nello scorso fine settimana alla staffetta femminile nella tappa di Cdm a Montreal nello short track, sfiorando il podio nei 1000 metri con il quarto posto. Insieme al marito-coach Anthony Lobello ha via via affrontato le distanze su 500, 1500, 3000 metri e mass start. Accantonate le incomprensioni con la FISG, oggi partirà per l’Oriente, l’obiettivo è qualificarsi in due diverse specialità olimpiche, impresa riuscita alla sola olandese Jorien Ter Mors, capace di andare a medaglia in entrambe le discipline. "Sono fiera e orgogliosa per questa opportunità - ha commentato sui social -. Sarò una spugna per cercare di imparare il più possibile. Il progamma “ibrido“ mi rende felice (short track e pista lunga, ndr). Non vedo l’ora di rappresentare i nostri colori anche sull’anello di 400 metri".S.D.S