Coppa del mondo. Nagano è agrodolce ma Fontana rilancia: "Rialziamoci subito»

È stata una prima volta interlocutoria per Arianna Fontana sulla pista lunga di Nagano, dove ha esordito nella Coppa del mondo di pattinaggio velocità. La donna italiana più medagliata nella storia degli sport invernali, al suo inizio in una disciplina che non sia lo short track, si è cimentata sull’anello giapponese sui 1500 metri della Divisione B, conclusi con il tempo di 1’58’’25, che le è valso il quinto posto nel raggruppamento e il ventiduesimo tempo complessivo, pari a 16 punti, nella gara vinta dalla kazaka Nadezhda Morozova in 1’57’’40 davanti a Francesca Lollobrigida, una condizione buona su una distanza nella quale non aveva riferimenti veri. Le cose sono andate meno bene nelle prove a squadre, ovvero il team pursuit femminile con la stessa Lollobrigida e Marletti e il team mixed con Betti, dove la valtellinese, è caduta, compromettendo il piazzamento del team. "Cadere non è mai bello - ha raccontato Arianna sui social -, soprattutto quando vuoi dare il massimo con le tue compagne di squadra. Avremo altre possibilità per rifarci". Nel prossimo appuntamento Fontana farà doppietta: dopo le gare di sabato 30 novembre e domenica 1 dicembre, si fermerà in Cina per partecipare nel successivo fine settimana alla tappa di Coppa del mondo di short track. S.D.S.