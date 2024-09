Coppa Toscana. La Pontremolese ci prova. Ma la San Marco Avenza recupera con Dell’Amico

san marco avenza

1

pontremolese

1

SAN MARCO AVENZA: Baldini; Lattanzi (31’st Orlandi), Venturini, Conti, Benedini, Seghi (33’st Bianchi), Dell’Amico (42’st Barducci), Benassi, Bitep, Raffi, Bonini (21’st Bonuccelli). A disp. Mariani, Benedetto, Fambrini, Guidi, Pasquini. All. Cenderelli.

PONTREMOLESE: Cacchioli; Franzoni, Miceli, Cucurnia, Filippi, Vannucci, Gazzoli (36’st Iaropoli), Grasselli, Mathibedi (31’st Mancini), Baudi, Aliboni (43’st Parmigiani). A disp. Santini, Bernieri, Scaldarella, Gaddari, Haxhiu, Pezzoni. All. Verdi.

Arbitro: Macca di Pisa.

Marcatori: 31’ pt Mathibedi (P), 7’ st Dell’Amico (S).

Note: ammoniti Filippi (P). Recupero 1’ e 4’.

CARRARA - Finisce in parità l’esordio stagionale di San Marco Avenza e Pontremolese. Al Raffi di Romagnano, nella prima giornata di Coppa Toscana del girone che comprende anche il Forte dei Marmi, il primo quarto d’ora trascorre senza squilli. Gli ospiti provano a fare la partita ma manca precisione nell’ultimo passaggio, così i difensori locali hanno vita facile. La prima occasione arriva al 21’ ed è proprio dei lunigianesi: un rimpallo fa andare la sfera sui piedi di Miceli che tira di prima trovando la pronta risposta di Baldini. Gli azzurri insistono e al 24’ un recupero alto porta Aliboni al cross immediato, che per un soffio non raggiunge Gazzoli. I carraresi si fanno vedere al 29’ con Conti, che da calcia alto dai 20 metri. La gara si sblocca al 31’, con la Pontremolese che si distende in contropiede sfruttando la velocità di Mathibedi: il 9 azzurro punta il difensore avversario e lo inganna con una finta, per poi incrociare con il sinistro e mettere in buca d’angolo il pallone dello 0-1. La risposta avenzina è timida e così sono ancora i lunigianesi a schiacciare gli avversari. Al 40’ un cross dalla trequarti pesca Aliboni in area, ma l’11 azzurro non sfrutta l’occasione indirizzando malissimo. La ripresa si apre con una Pontremolese ancora in pressing alto e che nei primi 5 minuti ha due occasioni limpide: prima con Gazzoli, che calcia dal limite e mette a lato di un soffio, poi con Mathibeti, che con il destro impegna sul primo palo il portiere. Al 7’ è però la San Marco a trovare il gol del pari con Dell’Amico, che anticipa tutti sul cross dalla destra di Lattanzi e mette in porta. I padroni di casa cambiano faccia e 3’ più tardi vanno vicini al raddoppio con Raffi che prima costringe Cacchioli al tuffo e poi spedisce alto sulla ribattuta. Al 19’ altra occasione per Raffi, che pescato in area piccola colpisce a salve in spaccata, permettendo l’intervento al portiere. La Pontremolese va vicina al raddoppio con Aliboni al 27’, ma Baldini è strepitoso e salva a tu per tu con l’attaccante avversario. La stanchezza si fa sentire nel finale e le occasioni scemano. Gli ultimi squilli arrivano al 43’, con Bitep che mette di poco a lato.

Alessandro Salvetti