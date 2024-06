Corsa alla presidenza: l’ex ct al lavoro sulla squadra. Fise, Bartalucci inizia la campagna elettorale

Il quadriennio olimpico volge al termine e si è cominciato a parlare di elezioni federali. A Piazza di Siena abbiamo visto a bordocampo anche Duccio Bartalucci, l’ex-cittì azzurro dal lungo curriculum come cavaliere e poi da tecnico – ora selezionatore della Colombia – che si è candidato alla presidenza della Fise. Settimana scorsa, lunedì 20 maggio, Bartalucci aveva presentato proprio a Roma, alla vigilia di Piazza di Siena, la sua idea sulla Fise del domani. Punti principali del suo programma, con eventuali integrazioni e sviluppi di qui alle elezioni (dopo le Olimpiadi, ma non si sa ancora se entro il 2024 o a inizio 2025), sono l’apertura a una maggiore partecipazione dei tesserati, la valorizzazione del marchio Fise, una disamina approfondita su ogni aspetto dello sport equestre per conseguire miglioramenti in tutti i comparti e il rispettivo rilancio.

A sostegno di Bartalucci si sono spesi già alcuni personaggi di rilievo, come l’asso del salto ostacoli azzurro, Filippo Moyersoen, mentre nella stessa conferenza stampa il colonnello veterinario dell’Esercito, oggi in pensione, dottor Marco Reitano, si è presentato quale candidato alla presidenza del comitato regionale Fise del Lazio. Bartalucci non ha ancora annunciato l’intera "squadra", cioè i nomi dei futuri consiglieri. E nemmeno l’hanno fatto gli altri candidati, il presidente uscente, Di Paola, e Clara Campese, presidente della Fise regionale del Veneto. Quando si sapranno i nomi si avrà un quadro molto più chiaro e QS non mancherà di tornare sull’argomento.