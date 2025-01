Carica Battocletti: "Dopo il Boclassic punto al Campaccio. Questione di cuore»

Dopo aver rivinto la Boclassic a San Silvestro, Nadia Battocletti (nella foto, a destra) vuole essere protagonista anche al Campaccio, il cross country internazionale organizzato dall’Us Sangiorgese 1922 che si correrà per la 68esima edizione all’Epifania. La portacolori in forza al Gs Fiamme Azzurre è la stella più attesa: "Sono felice dei miei risultati. Il Campaccio è per me un appuntamento fisso e uno spartiacque. L’ho sempre corso sin da bambina, è una questione di famiglia, provo un sentimento fortissimo nei confronti di questa gara".

Con lei Ludovica Cavalli (Bracco Atletica) e Federica Del Buono (Carabinieri) cercheranno di spodestare le temutissime atlete africane. Un dominio, quest’ultimo, incontrastato anche in campo maschile, dove le speranze italiane sono tutte riposte su Iliass Aouani (Fiamme Azzurre), che cercherà di migliorare l’ottavo piazzamento colto nelle ultime tre edizioni. Ci sarà da fare i conti con i portacolori di Uganda e Kenia, come Oscar Chelimo e Matthew Kipkoech Kipruto. Tra gli azzurri, a cercare di dare manforte ad Aouani, ci sarà il compagno di società Pasquale Selvarolo, con l’obiettivo di tenere testa ai fuoriclasse africani lungo il circuito che passerà per i prati sangiorgesi e terminerà al centro sportivo Angelo Alberti.