Così in campo. Probabili formazioni allo stadio "Curi»

Così in campo:

(stadio Curi ore 20,30)

PERUGIA (4-2-3-1): Gemello; Mezzoni, Riccardi, Dell’Orco, Giraudo; Giunti, Torrasi; Matos, Di Maggio, Lisi; Montevago. A disposizione: Albertoni, Yimga, Plaia, Amoran, Leo, Broh, Cisco, Bartolomei, Bacchin, Marconi, Polizzi. Allenatore: Zauli

CARPI (4-3-1-2): Sorzi; Cecotti, Zagnoni, Panelli, Calanca; Campagna, Casarini, Figoli; Puletto; Saporetti, Gerbi. A disposizione: Pezzolato, Furghieri, Verza, Rossini, Mazzoni, Visani, Amayah, Cortesi, Stanzani. Allenatore Serpini

Arbitro: Pizzi di Bergamo

Assistenti: Carlo De Luca di Merano e Federico Mezzalira di Varese.

Quarto ufficiale: Picardi di Viareggio.

In televisione: La partita del Curi sarà trasmessa in diretta su Now Tv e su Sky Sport (Canale 251)