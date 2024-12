Così in campo. Saranno più di 1.300 i tifosi al seguito della squadra azzurra

SAMPDORIA (3-5-2): Ghidotti; Venuti, Meulensteen, Riccio; Depaoli, Bellemo, Ricci, Benedetti, Ioannou; Tutino, Coda. A disp. Ravaglia, Vismara, Vulikic, Yepes, Vieira, Sekulov, Kasami, Veroli, Leonardi, Pedrola, Borini, Akinsamiro, Barreca. All. Semplici.

CARRARESE (3-5-2): Bleve; Zanon, Illanes, Oliana; Bouah, Zuelli, Schiavi, Giovane, Cicconi; Shpendi, Cerri. A disp. Chiorra, Mazzini, Hermannsson, Belloni, Grassini, Cavion, Capezzi, Maressa, Palmieri, Cherubini, Falco, Capello, Panico, Finotto. All. Calabro.

Arbitro: Prontera di Bologna. Assistenti: D’Ascanio di Ancona Emmanuele di Pisa. Quarto ufficiale: Andeng di Pesaro. Var: Gariglio di Pinerolo. Avar: Longo di Paola. Stadio: Ferraris (ore 20,30).

CARRARA – Sono già 1300 i tifosi carrarini che si sono assicurati il biglietto per il settore ospiti dello stadio Luigi Ferraris. La Carrarese avrà, dunque, un largo seguito a Marassi. Mister Semplici è ancora alla ricerca della prima vittoria sulla panchina blucerchiata dopo i pareggi contro Spezia e Cremonese. Dovrebbe confermare il 3-5-2 varato nelle precedenti uscite ma potrebbe apportare delle modifiche negli interpreti visto l’impegno ravvicinato e la rosa ampia e qualitativa di cui dispone.

Mancheranno ancora gli infortunati Bereszynski, Ferrari e Romagnoli mentre potrebbe tornare tra i convocati il centrocampista svizzero Kasami, escluso a sorpresa per scelta tecnica a Cremona. Per entrambe le squadre è previsto un Natale “lavorativo“. La Carrarese si allenerà la vigilia e farà rifinitura la mattina di Natale per poi partire nel pomeriggio alla volta di Genova.

Gian. Bond.