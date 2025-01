Così in campo. Schiavi in regia. Recupera Coppolaro . Guarino resta fuori

CARRARESE (3-4-2-1): Bleve; Oliana, Illanes, Imperiale; Zanon, Schiavi, Giovane, Cicconi; Shpendi, Cherubini; Finotto. A disp. Chiorra, Mazzi, Coppolaro, Bouah, Zuelli, Capezzi, Maressa, Belloni, Palmieri, Falco, Cerri. All. Calabro.

SPEZIA (3-5-2): Chichizola; Vignali, Hristov, Mateju; Elia, Nagy, Esposito S., Degli Innocenti, Reca; Soleri, Esposito P.. A disp. Mascardi, Bertola, Benvenuto, Giorgeschi, Ferrer, Aurelio, Candelari, Bandinelli, Kouda, Falcinelli, Colak. All. D’Angelo.

Arbitro: Sozza di Milano. Assistenti: Lombardo di Cinisello Balsamo e Tegoni di Milano. Quarto ufficiale: Ancora di Roma 1. Var: Manganiello di Pinerolo. Avar: Muto di Torre Annunziata. Stadio: dei Marmi (ore 17,15).

CARRARA – La Carrarese recupera almeno per la panchina Coppolaro mentre rimane fuori l’infortunato Guarino. Nei convocati non figurano neppure Motolese e Cavion. Per entrambi dovrebbe trattarsi di scelte tecniche in previsione probabilmente di un futuro lontano da Carrara. Tra le fila dello Spezia non sono a disposizione gli squalificati Di Serio, Wisniewski e Cassata. C’è anche una piccola emergenza portieri visto che oltre all’infortunato di lungo corso Sarr si è aggiunto anche Gori per una lombalgia. In panchina, come secondo di Chichizola, andrà il giovane Mascardi (classe 2006). Mister D’angelo in conferenza ha parlato, inoltre, di alcuni giocatori acciaccati senza far nomi. Uno di questi potrebbe essere il carrarino Bertola, rimasto in tribuna con la Juve Stabia. Non dovesse farcela lo sostituirebbe Vignali.

Gianluca Bondielli