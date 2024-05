Curtis, aspettando i Giochi. "Vivo il mio sogno serena. I nonni mi tifano da casa. E mamma prega per me»

È timida solo all’apparenza Sara Curtis. Superata la diffidenza iniziale inizia ad aprirsi e raccontare il mondo visto da una 17enne che in tasca ha già un pass olimpico. Spensieratezza e divertimento sono tratti distintivi della piemontese che è stata protagonista di una giornata di gare, con tre vittorie, all’International Alpha Cup di Milano in cui ha incontato la madrina dell’evento Federica Pellegrini.

Sara. come vive tra juniores e seniores?

"Bene, è un buon modo per crescere, per confrontarsi con atleti di diverse età, è entusiasmante fare esperienza, mi piace gareggiare, è divertente".

Come va l’avvicinamento a Parigi?

"Le Olimpiadi sono sempre stato un sogno e lavorare per questo è allucinante. Sono molto tranquilla e spensierata. Magari, avvicinandomi a Parigi, arriverà l’adrenalina o succederà solo davanti al blocchetto, per ora è tutto molto sereno".

La spaventa essere giovane e già affermata?

"Non direi, per il semplice fatto che ho affrontato un percorso di crescita sano. Con il mio allenatore ho un rapporto equilibrato, cosa determinante. Faccio sei allenamenti a settimana, due sessioni di palestra, è tutto tranquillo, non mi spaventa".

All’Alpha Cup ha incontrato la Pellegrini...

"È stata un’emozione molto forte. Sono uscita dalla vasca e mi ha stretto la mano: non l’avevo mai incontrata e non ci avevo mai parlato. È bello, è sempre stata d’ispirazione, tanto è vero che qualche settimana fa ho letto il suo libro ‘Oro’, spero di conoscerla meglio".

Fa 50, 100 stile e 50 dorso: farà una scelta?

"Vorrei essere completa e varia, mi piacerebbe mantenere tutte le caratteristiche in tutti gli stili, cercando di approcciarmi a qualche distanza un po’ più lunga. Riuscire a fare un buon 200 sarebbe ottimo, ma fa parte dei piani futuri, non ci penso ma l’intenzione è questa".

La Tarantino ha detto che lei può dare una mano in staffetta…

"Sì, è vero. In staffetta mi gaso tantissimo, sono sempre felice di farla. Io e Chiara abbiamo un bel rapporto, le voglio bene e mi fa piacere che abbia detto che posso essere un punto di forza, vale pure per lei".

Cos’è per lei il talento?

"Il talento è chi riesce ad allenarsi con concentrazione. Non è un qualcosa con cui si nasce e basta, va allenato, una persona talentuosa è perseverante".

È molto legata ai nonni…

"Sono molto soddisfatti e fieri. Cercano di seguire tutte le gare, ma a distanza, perché sono abbastanzanza anziani. Mi stanno vicino, è bello condividere le emozioni con loro. Mi hanno detto di rimanere sempre la stessa e anch’io sono di quest’idea, è giusto così. Sono giovane, non si può mai sapere cosa succederà".

Ha qualche rito scaramantico?

"Quello più importante è lo scambio di una collana con un ciondolo dell’Africa (la madre è nigeriana, ndr) con il mio allenatore: lo facciamo sempre prima di una gara importante. Invece, mia mamma, che è molto religiosa, prega per me. Poi metto sempre le calze spagliate mi portano bene".

Lei è religiosa?

"Non posso dirmi propriamente religiosa, credo ci sia qualcosa, non so bene cosa".

Come passa il tempo libero?

"Mi piace moltissimo leggere, amo i libri di scienze umane. Ho in lettura ’Calma la scimmia che hai in testa’. Poi scrivere, magari un giorno farò anche io un bel libro, dipingere e disegnare ma non come Zazzeri (ride, ndr)".