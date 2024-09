Da domattina le finali nazionali Uisp, in Baia Flaminia. Pesaro capitale anche del nuoto. Ecco i campionati in acque libere

La stagione del nuoto in acque libere Uisp si chiuderà domani a Pesaro, con le finali dei Campionati italiani davanti alla Spiaggia Pavarotti a Baia Flaminia. Lì si assegneranno i titoli nazionali. "Un evento al quale abbiamo lavorato ponendo una grande attenzione all’aspetto ambientale – spiega Michele Totaro, responsabile nuoto UISP Pesaro Urbino – da sempre caratteristica delle manifestazioni Uisp: praticare sport è un modo per rimanere sani e attivi, ma è importante che si ponga attenzione anche alla sostenibilità. Il nuoto in acque libere offre la possibilità di connettersi profondamente con l’ambiente naturale, un aspetto che rischiamo di perdere nella vita frenetica di tutti i giorni e che invece risulta fondamentale per il benessere. La gara si terrà alle pendici del monte San Bartolo, zona ricca di biodiversità e a questo proposito ringraziamo il Comitato area marina protetta San Bartolo per la disponibilità dimostrata". Grande attenzione anche alla sicurezza dei partecipanti, garantita dalla Federazione italiana salvamento acquatico e dalla Croce rossa, che sarà presente con un’ambulanza a terra e una moto d’acqua.

La prima gara sarà alle 8.30 di sabato, sui 3000 metri per le categorie Ragazzi, Juniores, Assoluti e Masters. Alle 15.30 i 400 metri per Esordienti A e B, poi la distanza di un miglio marino alle 16 con Ragazzi, Juniores, Assoluti e Masters. "Una manifestazione - conclude Mariassunta Abbagnara, presidente Uisp Pesaro Urbino - che ben si lega alla Capitale della cultura 2024. Lo sport è cultura: del benessere psicofisico, del rispetto verso gli altri, dell’amicizia, dell’aiuto reciproco. Valori che la Uisp incarna e diffonde da sempre". La manifestazione è patrocinata dal Comune di Pesaro e dalla Capitaneria di Porto.

b. t.