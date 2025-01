Da Sharjah ad Abu Dhabi. Due Nazionali alla conquista degli Emirati

Prima "uscita" di una squadra azzurra nel nuovo anno: si tratta della trasferta negli Emirati Arabi, al Csio "quattro stelle" di Sharjah (30 gennaio-2 febbraio), dove il c.t. Marco Porro schiera Guido Grimaldi (nella foto Cruden) (Gentleman), binomio vincitore, due settimane orsono, del GP di Doha, tappa della Fei World Cup del girone Medioriente. Indi Luca Coata (Holly del Rilate), a sua volta dominatore del GP "due stelle" di Abu Dhabi, suo fratello Simone Coata (Metoon PS), e infine l’under 21 Tommaso Arricca (Heavy Plot). E’ proprio grazie alle vittorie e ai piazzamenti conquistati negli eventi emiratini nell’ultimo mese che è arrivato all’Italia, da parte degli organizzatori, l’invito di partecipazione all’evento di Sharjah, la cui Coppa delle Nazioni è in programma dopodomani, domenica. Due settimane dopo scenderà in campo anche la Nazionale maggiore, nella tappa iniziale della Fei League of Nations (ex Fei Nations Cup) la cui tappa iniziale sarà al "cinque stelle" di Abu Dhabi (12-16 febbraio), dove l’Italia, tornata in prima Divisione grazie alla promozione ottenuta l’anno scorso, manderà in campo Bucci (Hantano), Camilli (Odense Odeveld), Casadei (Marbella du Chabli) e la Martinengo Marquet (Delta del’Isle), riserva Paini (Casal Dorato). Team molto forte, composto da binomi recentemente autori di performances da incorniciare. I successivi appuntamenti del massimo circuito saranno Ocala, Usa (22 marzo), Rotterdam (20 giugno) Gassin-St. Tropez (21 settembre), finale a Barcellona (2-5 ottobre).