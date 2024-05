Dagli spogliatori Parla l’allenatore azzurro Calabro. "Complimenti ai ragazzi per la determinazione»

"Lasciatemi un pizzico di immodestia. Credo che solo la Carrarese poteva riuscire a fermare il cammino di questa Juventus. Per eliminare una squadra così forte ce ne voleva una altrettanto forte". Antonio Calabro (nella foto) riempie di elogi i suoi ragazzi al termine del sofferto match che ha dato la qualificazione alla semifinale agli azzurri. "E’ stata una partita dura ma lo sapevamo. Sono partito coi tre davanti perché se fossi uscito dai play off rivedendo le mie idee non me ne sarei fatto una ragione. Ho la fortuna di avere dei giocatori che hanno gli attributi e che sanno soffrire quando ce n’è bisogno. Questa partita gli deve aver fatto capire che sono forti. Nel primo tempo i nostri avversari sono stati bravi a portarci fuori a centrocampo per poi imbucare per gli attaccanti che spesso si trovavano uno contro uno. Abbiamo trovato una squadra dal grandissimo motore ma noi abbiamo saputo contrastarla senza perderci mai d’animo. Passando a 5 in mezzo siamo riusciti alla distanza a migliorare le cose ed a reggere meglio il loro urto. Certo se prendi due gol vuol dire che hai commesso anche qualche errore ma le cose buone sono state molte di più. Devo dire grazie a tutti ed in particolare a Giannetti che è stato chiamato in causa vista l’emergenza e si è fatto trovare pronto facendo una grande gara".

In città è scattata la festa ma il tecnico di Melendugno è già concentrato sulla doppia semifinale contro il Benevento. "E’ giusto lasciare una serata di gioia e di scarico anche nervoso ai ragazzi – spiega Calabro – ma dopo c’è da rimetterci subito sul pezzo. Per fortuna possiamo rimanere a casa in questi due giorni e giocare di nuovo davanti al nostro pubblico ci permetterà di recuperare meglio. Arrivati a questo punto c’è tanta stanchezza ma ritroveremo Finotto e c’è la possibilità di provare a recuperare anche Capello, almeno per il ritorno".

Gianluca Bondielli