Dakar, Petrucci sfiora la top 10

Potremmo quasi chiamarla la ’pole delle sabbie’. Henk Lategan su Toyota a mettere a segno il primo successo della Dakar 2025. Chiude in 15’28” il prologo che determina così l’ordine di partenza della prima tappa della quarantasettesima edizione del rally-raid più duro di sempre in Arabia Saudita.

Appena un secondo di differenza tra il crono del pilota sudafricano e quello di Mattias Ekström all’esordio sulla Ford, che al termine dei ventinove chilometri di Bisha conquistano così le prime due posizioni del podio completato poi da un plurivincitore della Dakar, Nasser Al Attiyah, tra i grandi favoriti per la vittoria finale, ha portato la sua Dacia a soli venti secondi dal miglior tempo di Lategan. Settimo tempo per l’ex pilota Wrc Sébastien Loeb sulla seconda Dacia, a 13 secondi dal compagno di squadra. Non male il nono crono di Nani Roma con la sua Ford Raptor, portata a 35 secondi dal primo riferimento.

Delude invece – sull’altra Ford – Carlos Sainz Senior, campione in carico della Dakar, che non è andato oltre il 25°tempo con 74 secondi di distacco. Ma il tempo per recuperare e le chance arriveranno.

Per quanto riguarda la categoria moto è invece Daniel Sanders a prevalere sui rivali, aggiudicandosi il prologo e una vittoria di tappa che gli mancava addirittura dall’edizione 2023 con il tempo di 16’51”. Il pilota australiano riesce così a mettersi dietro sia Ross Branch – con un distacco finale di dodici secondi – che il detentore del titolo moto, Ricky Brabec, distante ben diciotto secondi. Da segnalare, inoltre, il terzo posto a pari tempo del francese Edgar Canet che, con lo stesso crono di Branch, si piazza al terzo posto nella classifica generale.

Tra i camion è subito tripletta Iveco. Mitchel van den Brink ha fattosegnare il miglior tempo in 18’03”, precedendo di 7 secondi Vaidotas Zala – al debutto sui mezzi pesanti – e di 23 Martin Macik. Chiude tredicesimo il team dell’ex pilota di moto Danilo Petrucci (in team con Claudio Bellina e Marco Arnoletti) alla sua prima esperienza in Dakar, staccato di un paio di minuti e a soli sette secondi dalla top 10.

Oggi la prima tappa, con partenza da Bisha, 500 km totali, 412 dei quali speciali. Diretta tv su Eurosport, partenza alle 3 italiane.