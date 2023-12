Dalla Chiesa, la forza delle donne. Manzetti show, Ciriesi sul podio

E’ entrato nel vivo il Master d’Italia-Memorial Generale Dalla Chiesa con la seconda giornata di gare al G.e.s.e. di San Lazzaro di Savena. Nella prova principale, Premio Banco di Bologna a tempo (h.1,40 m.), si è imposta la romana Sofia Manzetti su Fiolita, femmina baia Kwpn del 2010 (da Diamant de Semilly), poi piazzata anche al 5° posto con l’altro suo cavallo, Carful H. Già allieva di Gianluca Bormioli e Arnaldo Bologni ha l’Emilia Romagna nel cuore (tra poco si trasferirà a Parma) e nel 2021 si piazzò 3° nel GP. A ribadire che l’equitazione è femmina al 3° posto si è classificata Francesca Ciriesi con Jandino vd Crumelhaeve.

Tra la vincitrice e la Ciriesi si è inserito, in seconda posizione, Enrico Maria Frana su Ponciarello, un figlio della "vecchia gloria" Dohitzun Guernica. I percorsi netti in questa prova sono risultati una ventina su 59 partenti, tra questi alcuni "big" come Marziani 6° su Lightning, Rolli 7° su Balisto, Casadei 8° con Marbella du Chabli, che oggi sicuramente apriranno il gas in vista del GP ’il Resto del Carlino’ di domani. La giornata era iniziata con il Premio Gese a fasi consecutive (h.1,35 m.), dominato da Del Nevo (Akrobat Baio) davanti a Tegnestedt (Jackal) e a Comelli (B Hickstar MZ). La prova speciale a fasi consecutive (1,30 m) è stata siglata invece dal ligure Martelli (Olidame Tre Doorn), davanti a Bea Giacopini e al veterano Chiaudani (Alakai).

Dopo la "grossa" è andata in scena la prova di 1,25 m. intitolata a Ettore Maurizzi, indimenticato amico dei cavalli e di questo sport: l’onore della vittoria, in questa gara qualificante al Silver GP, è toccato a Alessandro Giordano (Taide), davanti alla Savio (Mitton) e alla Bergami (Key Biscane TB). Ha premiato Omer Maurizzi, che dal padre ha ereditato simpatia e capacità imprenditoriali. In chiusura nella "115", prime due posizioni a binomi del Cadelrio ArtePony di Bologna: Tassinati su Cassirinne Sz e la Cassoli su Nou En VD. Terza la padovana Cassin (The Only Way). Oggi, inizio ore 9, il Memorial replica con altre 7 gare fra le quali il Piccolo GP Gold Tour, il GP Bronze Tour e l’assegnazione dei titoli regionali. L’ingresso al pubblico è libero, domani gare anche in diretta streaming su www.cavallomagazine.it.