IhL-Master Round. Rimonta incompiuta. I Mastini si arrendono alla capolista Caldaro

Dopo i due successi nella regular season, Varese si è arresa per la prima volta in stagione alla capolista Caldaro. I Mastini hanno ceduto con onore 3-2 in Alto Adige nella quinta giornata di IhL-Master Round, sfiorando nel finale la rimonta dal 3-0. Sabato alle 18.30 i gialloneri, sempre terzi in classifica ma a pari merito con Feltre, ospiteranno proprio i veneti in un ennesimo scontro diretto.

Intanto ieri sono state presentate le Finals di Coppa Italia che si terranno l’8 e 9 febbraio a Varese. "Tre anni fa nasceva il nostro progetto complessivo e possiamo dire di aver fatto cose fantastiche. Abbiamo raggiunto un record: mai era successo prima che qualcuno organizzasse le finali per tre anni di fila - ha spiegato con orgoglio il presidente dei Mastini, Carlo Bino - Intanto pensiamo alla costruzione di una seconda pista e soprattutto lavoriamo per far diventare l’IhL la vera Serie A".

Progetto ambizioso e rinforzato dalla notizia che l’Unterland, una delle sei squadre appartenenti alla massima serie italiana, dall’anno prossimo auto-retrocederà in IhL (attualmente formata da 13 club) per questioni logistiche. Intanto prosegue la marcia di Chiavenna, in vetta al Master Round in IhL Division 1 col 14-0 al Valpellice B a pari merito con il Pusterland.

