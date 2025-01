Perugia, piove sul bagnato in campo e fuori. Riccardi deve operarsi, stop per due mesi

Piove sul bagnato. La stagione biancorossa non è nata sotto una buona stella e anche con il nuovo anno le cose non sono migliorate. In campo e fuori non mancano i problemi. L’ultimo in ordine temporale è l’infortunio di Davide Riccardi, uno arrivato neppure un mese fa per tamponare le lacune in difesa e che dovrà fermarsi per circa due mesi, dopo l’infortunio nella notte di Gubbio. Il Perugia, attraverso una nota, ha fatto sapere che "a seguito degli accertamenti clinici svolti dal professor Giuliano Cerulli e dal dottor Cirimbilli e degli esami strumentali effettuati dal dottor Giovanni Rosi il calciatore Davide Riccardi ha riportato una lesione del menisco mediale del ginocchio destro. Il giocatore nei prossimi giorni eseguirà gli ulteriori accertamenti del caso e successivamente verrà sottoposto a intervento chirurgico".

Tempi di recupero? Si possono stimare in due mesi. Praticamente la stagione è ampiamente compromessa e Riccardi potrebbe rientrare solo per il finale di campionato e per una eventuale coda. Il Perugia però non tornerà sul mercato per un nuovo difensore. La società biancorossa si sta muovendo per chiudere altre operazioni in entrata, soprattutto per quanto riguarda l’attacco. Il Perugia è alla ricerca di un esterno sinistro e, con molta probabilità, anche di una punta. Alcune operazioni potrebbero essere vincolate al futuro di Alessandro Seghetti: il giocatore al momento è ancora fuori uso per infortunio, lo Spezia sta lavorando in prospettiva e vorrebbe chiudere l’operazione, a condizioni differenti rispetto a quelle proposte dal Grifo, già in questa sessione di mercato. Poi, per Seghetti si potrebbero aprire più strade: un prestito fino a giugno a Perugia o un prestito in un’altra squadra.

Nella lista di Giugliarelli e Meluso anche un terzino sinistro e un centrocampista nel caso in cui dovesse uscire Bartolomei. Restano meno di due settimane per chiudere tutte le trattative.