Davide Campana. "Siamo di alto livello. Stagione esaltante»

Originario di Cingoli, Davide Campana è stato per anni il capitano della Dorica pallamano di Ancona in serie A. Negli ultimi anni la carriera di allenatore l’ha visto emergere con il Camerano, che ha centrato da primo in classifica, tramite playoff, la promozione in A gold, nell’elite della pallamano italiana.

Davide Campana, che stagione è stata?

"Una stagione esaltante, il compimento di un progetto che viene ormai da sei anni di lavoro, da quattro per quanto riguarda la prima squadra. Abbiamo raggiunto un obiettivo di altissimo livello: merito della società e dello staff tecnico che negli anni ha lavorato qui. Abbiamo vissuto una stagione che nessuno si sarebbe aspettato. Quest’anno, perdendo solo due partite di regular season e chiudendo con quattro vittorie su quattro ai playoff, abbiamo dimostrato di essere il gruppo migliore della A silver".

Aveva ex Dorica come lei, nel gruppo? "Nessuno, tutti ragazzi molto giovani, più alcuni innesti arrivati quest’anno che sono i tre italoargentini". E poi i giocatori locali. "Anche giovani da fuori, perché il progetto era proprio quello di far giocare tra i migliori prospetti d’Italia. Ma non ne menziono nessuno, non c’è un giocatore che ha fatto grande differenza, il nostro successo è merito del gioco di squadra. Un percorso di vittorie e di accrescimento di tutto il nostro settore giovanile".

Quali saranno i prossimi passi?

"Ancora non sappiamo niente. Certo, l’A gold sarà un campionato molto impegnativo, la società si sta muovendo per poter fare la categoria nel migliore dei modi e speriamo che ci riesca, visto che ce lo siamo meritati nel tempo. Ci saranno investimenti importanti".

La provincia di Ancona con due squadre in massima serie. Come la vede?

"Una cosa più che positiva, questa sfida con Chiaravalle negli anni ha fatto sì che tutti potessero dare il meglio. Ben vengano queste promozioni e queste squadre che competono tra di loro. Ancona non c’è più, ma so che c’è un progetto per farla rinascere".

