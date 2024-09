Definiti i campionati regionali. Quattro versiliesi ai nastri di partenza

Sono stati diramati gironi e calendari dei campionati regionali di serie C. Quattro le versiliesi al via tra serie C femminile (Oasilido Infinity), serie D femminile (Jenco e Vp Volley) e serie D maschile (Upc).

Serie C. Come lo scorso anno, l’Oasilido gioca nel girone B, con 15 squadre ai nastri di partenza e la partenza sabato 5 ottobre: assieme alle viareggine, ci sono Pescia, Aglianese, Quarrata, Donoratico, San Miniato, Porcari, Migliarino, Montebianco, Bottegone, Cascina, Follonica, Casciavola, Livorno e Lunigiana. L’Oasi riposa alla 9ª (1° dicembre) e alla 24ª (29 marzo).

Serie D (femminile). Le due versiliesi sono state inserite nel girone C a 14 squadre: le altre 12 sono Capannoli, Sei Rose, Invicta Grosseto, Ambra Cavallini, Castelfranco, Robur Massa, Calci, Peccioli, Riotorto, Lupi Santa Croce, Tomei Livorno e Consani Grosseto. Il campionato parte il 12 ottobre, mentre i due derby versiliesi sono in programma alla 10ª giornata (il 14 dicembre a Pietrasanta alla ’Stagi’) e alla 23ª (il 5 aprile a Viareggio al ’PalaBarsacchi’).

Serie D (maschile). Il girone B è a 12 squadre, e dunque parte con un pizzico di ritardo il 26 ottobre. Assieme ai biancoblù ci sono Rosignano, San Miniato, Calci, Dream Volley Pisa, Lupi Santa Croce, Mazzoni, Migliarino, Borgo Rosso, Cecina, Ponte a Moriano e Cascine Empoli.

dm