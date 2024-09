Diamond League: Tamberi vince, Fabbri 3°. Torna l’azzurro sull’atletica dopo i Giochi. Jacobs quarto nei 100

Roma, 28 agosto 2024 – L’atletica torna a sorridere dopo le Olimpiadi. E’ il giorno della rinascita per Gimbo Tamberi, che trionfa nella dodicesima tappa della Diamond League, a Chorzow, in Polonia. Ciliegina sulla torta, un Fabbri finalmente sul podio.

Ma è di Tamberi la vera gioia della giornata. Dopo un duello centimetro su centimetro con Doroshchuk (che sbaglia a 2.33) l’azzurro si impone con 2.31. Il campione olimpico di Tokyo ha alzato l’asticella fino a 2.41, tuttavia senza riuscire nel tentativo. Ma dopo i guai fisici Gimbo ha dimostrato di essere nuovamente in condizione, soprattutto dal punto di vista psicologico.

Anche Leonardo Fabbri, 22 giorni dopo la sfortunata finale delle Olimpiadi di Parigi, è ritornato in gara e soprattutto sopra i 22 metri nel getto del peso. L'azzurro ha concluso al terzo posto con 22,03 metri, misura ottenuta al quarto lancio. Nella serie da sei lanci del lanciatore fiorentino anche tre nulli. Doppietta statunitense con Joe Kovacs ad imporsi con 22,14 al quinto lancio davanti a Ryan Crouser con 22,12. Opaca prestazione di Lorenzo Simonelli solo ottavo nei 110 ostacoli: il campione d'Europa in carica con 13"48 ed un vento a favore di 1.1 metri al secondo, e' rimasto lontano sia dai migliori che dal suo primato di 13"05. Successo per l'americano oro olimpico Grant Holloway (13"04) davanti al giamaicano Rasheed Broadbell (13"05). Quinta con solo 70,39 metri, a oltre cinque metri dal suo primato, la campionessa europea Sara Fantini nel lancio del martello vinto dall'americana Brooke Andersen (76,19

Quarto posto, ma con un tempo ragguardevole, ovvero 9.93, per Marcell Jacobs nei 100 metri. L'azzurro, Fiamme Oro, campione olimpico a Tokyo2020, prosegue quindi il suo momento di forma e corre ancora ampiamente sotto i dieci secondi: il tutto appena cinque giorni prima del Golden Gala Pietro Mennea. Vola a 9.93 Jacobs sul rettilineo dello stadio Slaski, agevolato da un vento alle spalle di +1.9. È l'anteprima del confronto che si potrà ammirare venerdì sera a Roma: il primo round va allo statunitense bronzo olimpico di Parigi Fred Kerley, che viaggia forte in 9.87, un centesimo meglio del keniano Ferdinand Omanyala, che pure sarà ai blocchi di partenza all'Olimpico (9.88). Fa sul serio anche il giamaicano Ackeem Blake, che pareggia il primato personale con 9.89 e avverte tutti: a Roma ci sarà anche lui per la vittoria.