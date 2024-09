Dilettanti. Il Montignoso vola. Raffica di acquisti

Raffica di ufficializzazioni in casa Montignoso. Dopo le conferme avvenute nelle scorse settimane di diversi big, la compagine rossoblù negli ultimi giorni ha annunciato sei nuovi acquisti che andranno a rinforzare la rosa con l’obiettivo di ben figurare nel nuovo campionato senza rinunciare in partenza al sogno della terza promozione consecutiva dopo quella dalla Terza alla Seconda Categoria dell’annata ‘22/ ‘23 e quella dalla Seconda alla Prima conquistata nella passata stagione.

Almeno un innesto per ogni reparto, già a partire dalla porta, dove è arrivato Nicolò Tognoni, estremo difensore classe ‘95 con un passato in categorie superiori. Manuel Mussi e Andrea De Angeli andranno invece ad aggiungersi alla batteria di difensori: due elementi duttili e con caratteristiche che li rendono capaci di giocare sia al centro della difesa che come terzini. Il primo è un mancino di grande esperienza (32 anni) che in carriera ha vestito, fra le altre, le maglie di Massese, San Marco Avenza e Romagnano, mentre il secondo, più giovane (classe 2002), abbina velocità e forza fisica. A centrocampo, invece, il colpo porta il nome di Lorenzo Del Padrone, centrocampista centrale 29enne di talento cresciuto nelle giovanili della Carrarese.

Grande visione di gioco e piede finissimo le sue caratteristiche, che gli permettono di agire sia da perno davanti alla difesa sia di adattarsi come mezzala, garantendo versatilità al centrocampo montignosino. Sul fronte offensivo, ecco Francesco Della Pina, esterno offensivo o trequartista mancino abile nel puntare l’uomo e scattare in velocità.

Gran tiratore da fuori area, vanta 4 reti in Eccellenza Ligure con la maglia del Cadimare, oltre che 15 gol in Prima Categoria nelle ultime 3 stagioni (10 con il Romagnano, 5 nell’ultima con il Forte dei Marmi). A rinfoltire il reparto attaccanti di mister Alberti c’è infine Giuseppe Bertuccelli, che andrà a contendere il posto alla coppia del gol formata da Costa e Vatteroni. Classe 1988, Bertuccelli nell’ultima stagione ha militato nel Romagnano, dopo aver girovagato fra Toscana e Liguria e aver messo insieme anche 8 presenze in Serie D con la maglia dell’Argentina Arma di Arma di Taggia.

Alessandro Salvetti