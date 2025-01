Divisione Regionale 1: stasera in campo anche il Baricella. Budrio si affida a Prati e conquista il derby. Audace Bombers ko

BOLOGNAUltime curve di regular season sulle doghe della Divisione Regionale 1 e giornata amara nel girone A per le due bolognesi Vis Persiceto e Anzola. Per i persicetani di coach ‘Gigi’ Sacchetti arriva il ko casalingo contro Parma che, complice il simultaneo stop di Reggio Emilia (terza sconfitta di fila), lascia invariato il terzo posto in classifica: sconfitta di misura invece per Anzola.

Continua la rumorosa cavalcata nel girone B della regina indiscussa del campionato 4 Torri Ferrara, che passeggia sul parquet della palestra Pertini contro l’Audace Bombers (terzo ko di fila) e scrive 18 su 18, a +14 dal secondo posto occupato da Cento.

Per quest’ultima giornata in discesa nel big match d’alta classifica sul parquet di Castel Maggiore, espugnato con 18 punti di margine e facendo scivolare gli uomini di coach Filippo Palumbi al quinto posto. A beneficiarne più di tutti è quindi Budrio, che in un derby a bassissimo punteggio si affida ai 13 punti del giovanissimo Riccardo Prati per espugnare Monte San Pietro e centrare così la terza vittoria consecutiva: ma attenzione al posticipo di stasera, con Bianconeriba Baricella che vincendo a San Pietro in Casale salirebbe al secondo posto in solitaria allungando a quattro successi la striscia positiva. A completare il quadro dell’ottava giornata di ritorno sarà il derby fra Giardini Margherita e Masi, in campo stasera alle 20,10.

Nel girone C infine sesto ko di fila per Cspt 2010 contro Villa Verucchio: i castellani restano penultimi in classifica a +2 su Imola.

Gare girone A: Medolla-Basketreggio 60-65, Jolly Reggio Emilia-Piacenza 72-77, Correggio-Modena 65-75, Anzola-Reggiolo 86-88 e Vis Persiceto-Magik 74-88.La classifica: Piacenza 34; Modena 30; Vis Persiceto e Jolly Reggio Emilia 22; Magik 16; Reggiolo 14; Basketreggio 12; Anzola, Castelfranco Emilia e Medolla 10; Correggio 8.

Gare girone B: Voltone-Budrio 41-56, Progresso Happy-Benedetto 72-90, Audace Bombers-4 Torri 57-79, Giardini Margherita-Masi oggi alle 20,10 e Bianconeriba-Veni oggi alle 21,30.La classifica: 4 Torri 36; Benedetto, Budrio e Bianconeriba 22; Progresso Happy 20; Masi 16; Audace Bombers e Veni 12; Giardini Margherita 10; Voltone e Stars 6.

Gare girone C: Aics Forlì-Riccione 63-58, Gaetano Scirea-Massa 80-73. Cspt 2010-Villanova Tigers 55-69, Raggisolaris-Lugo 67-58 e Cesena 2005-International 86-53.La classifica: Massa 28; Gaetano Scirea, Raggisolaris e Lugo 22; Villanova Tigers e Tiberius Rimini 18; Aics Forlì 16; Riccione e Cesena 2005 14; Cspt 8; International 6.

Giacomo Gelati