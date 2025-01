Djokovic choc. "Io, avvelenato con metalli pesanti»

Rivelazioni choc da parte dell’ex numero 1 del mondo Novak Djokovic. Il serbo ha detto in un’intervista a GQ (della quale sono stati pubblicati solo alcuni stralci) di essere stato "avvelenato" dal piombo e dal mercurio presenti nel suo cibo durante il suo travagliato e breve soggiorno a Melbourne nel 2022, prima di essere espulso alla vigilia degli Australian Open per non essersi vaccinato contro il Covid. "Ho avuto problemi di salute. E mi sono reso conto che in quell’hotel mi hanno dato del cibo che mi ha avvelenato. Ho fatto delle scoperte quando sono tornato in Serbia – prosegue –. Non l’ho mai detto a nessuno pubblicamente. ma avevo un livello molto alto di piombo e mercurio". GQ dice di aver contattato il Dipartimento degli Affari interni australiano per avere una risposta, ma gli è stato detto che non poteva commentare "per motivi di privacy".